13.01.2025, 16:58
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ с трудом обыграл команду первой лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии по баскетболу баскетбольная школа Рейнара Халлика (БШРХ) проиграла команде „Кейла Кулбет“ со счетом 82:87.
БШРХ начал игру уверенно, выйдя вперёд 17:9 после первых пяти минут. Однако гости наладили свою игру и выиграли первую четверть 24:21. Во второй четверти преимущество перешло к хозяевам, и к перерыву они вели 47:42.
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