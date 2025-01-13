ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ с трудом обыграл команду первой лиги

БШРХ начал игру уверенно, выйдя вперёд 17:9 после первых пяти минут. Однако гости наладили свою игру и выиграли первую четверть 24:21. Во второй четверти преимущество перешло к хозяевам, и к перерыву они вели 47:42.

Третью четверть лучше начали снова гости, набрав 31 очко, и к последним десяти минутам ушли с минимальным преимуществом 73:69. Последняя четверть была напряжённой, но победу в матче одержала команда гостей, возглавляемая Пеэпом Пахвом. За 3 минуты 24 секунды до конца основного времени хозяева вели 80:78, но гости завершили матч рывком 9:2, обеспечив себе победу.