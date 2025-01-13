Баскетбол
13.01.2025, 16:58

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Кубок Эстонии по баскетболу: „Кейла Кулбет“ с трудом обыграл команду первой лиги

 
„Кейла Кулбет“
„Кейла Кулбет“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В понедельник, 13 января, в рамках 1/8 финала Кубка Эстонии по баскетболу баскетбольная школа Рейнара Халлика (БШРХ) проиграла команде „Кейла Кулбет“ со счетом 82:87.

БШРХ начал игру уверенно, выйдя вперёд 17:9 после первых пяти минут. Однако гости наладили свою игру и выиграли первую четверть 24:21. Во второй четверти преимущество перешло к хозяевам, и к перерыву они вели 47:42.

Третью четверть лучше начали снова гости, набрав 31 очко, и к последним десяти минутам ушли с минимальным преимуществом 73:69. Последняя четверть была напряжённой, но победу в матче одержала команда гостей, возглавляемая Пеэпом Пахвом. За 3 минуты 24 секунды до конца основного времени хозяева вели 80:78, но гости завершили матч рывком 9:2, обеспечив себе победу.

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