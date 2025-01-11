ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Главный аутсайдер эстоно-латвийской лиги потерпел разгромное поражение от „Калева/Крамо“

Первая четверть прошла в равной борьбе, и столичный клуб завершил ее с преимуществом — 19:14. Однако на перерыв хозяева ушли, уступая со счетом 35:47. Во второй половине игры сюрприза не произошло: столичный клуб уверенно довел матч до победы, выиграв 93:60.