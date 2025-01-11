11.01.2025, 16:20
ФОТО и ВИДЕООБЗОР | Главный аутсайдер эстоно-латвийской лиги потерпел разгромное поражение от „Калева/Крамо“
Смотрите матч в записи!
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 11 января, в рамках эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) проиграла дома столичному клубу „Калев/Крамо“ со счетом 60:93.
Первая четверть прошла в равной борьбе, и столичный клуб завершил ее с преимуществом — 19:14. Однако на перерыв хозяева ушли, уступая со счетом 35:47. Во второй половине игры сюрприза не произошло: столичный клуб уверенно довел матч до победы, выиграв 93:60.
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