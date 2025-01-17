ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1059-й день) | Только треть жителей Украины ожидают окончания войны в 2025 году

Российские власти намерены создать таможенный пункт пропуска в Бердянском морском торговом порту, расположенном в оккупированной Россией части Запорожской области. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило российское агентство РБК со ссылкой на копию письма вице-премьера РФ Виталия Савельева, направленного президенту РФ Владимиру Путину 12 декабря 2024 года.

Летом того же года стало известно, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям погибших на войне индийцев. Би-би-си подробно писала об этом здесь .

Весной 2024 года индийское Центральное бюро расследований сообщило о раскрытии сети агентов, которые под предлогом предложений о работе вербовали граждан Индии в российскую армию.

В российской армии остаются служить 18 граждан Индии, при этом 16 из них Россия классифицирует как „пропавших без вести“.

Как минимум 12 граждан Индии, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на индийский МИД.

США также отправили в Украину сотрудников разведки, которые помогли Киеву наладить производство и использование дронов, рассказали газете анонимные источники.

Помимо технической поддержки, США потратили „значительные суммы“ на развитие производства дронов в Украине, в том числе 1,5 млрд долларов в сентябре 2024 года. Сколько всего денег США вложили в украинскую индустрию беспилотников, NYT не сообщает.

В частности, США помогли Украине разработать новое поколение дронов и „произвести революцию в том, как ведутся войны“, отмечает газета.

Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассекретила документы о том, как Вашингтон инвестировал в производство дронов в Украине, пишет New York Times.

Согласно сообщению, из письма Савельева следует, что так называемый „глава“ оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий предложил за счет средств федерального бюджета РФ создать таможню в порту Бердянска на Азовском море. Савельев сообщил также, что министерство транспорта подготовит соответствующий проект акта „после доработки обосновывающих материалов“.

ISW: ВСУ скоро уничтожат военных КНДР в Курской области

Группировка военных из Северной Кореи в Курской области может быть уничтожена уже к середине апреля, считают аналитики. Институт связывает большие потери КНДР связывает с непониманием современных методов ведения войны.

Северная Корея может потерять весь военный контингент, воюющий на стороне России в Курской области, к середине апреля, сообщил в четверг, 16 января, американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Украины и южнокорейской разведки.

По сведениям разведки Южной Кореи и Пентагона, Пхеньян в октябре отправил в Курскую область 10-12 тыс. солдат, через месяц они вступили в первые бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Уже на начало января, по подсчетам южнокорейской разведки, 300 солдат КНДР погибли и еще около 2700 получили ранения.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что убито или ранено даже больше - 3800 военных. Таким образом, северокорейцы могли терять до 92 человек в день, подсчитали аналитики ISW. Это означает, что всей группировки хватит еще примерно на 12 недель. При этом неизвестно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты на фронт.

Четыре человека погибли в Кривом Роге в результате российского удара — местные власти

В результате российского удара по Кривому Рогу погибли три женщины и один мужчина, передает глава областной администрации Сергей Лысак.

Три человека (22-летняя женщина и мужчины в возрасте 34 и 54 лет) пострадали. Все они находятся в тяжелом состоянии.