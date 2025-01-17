ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1059-й день) | Только треть жителей Украины ожидают окончания войны в 2025 году
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
США помогли Украине наладить производство дронов — NYT
Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассекретила документы о том, как Вашингтон инвестировал в производство дронов в Украине, пишет New York Times.
В частности, США помогли Украине разработать новое поколение дронов и „произвести революцию в том, как ведутся войны“, отмечает газета.
Помимо технической поддержки, США потратили „значительные суммы“ на развитие производства дронов в Украине, в том числе 1,5 млрд долларов в сентябре 2024 года. Сколько всего денег США вложили в украинскую индустрию беспилотников, NYT не сообщает.
США также отправили в Украину сотрудников разведки, которые помогли Киеву наладить производство и использование дронов, рассказали газете анонимные источники.
12 граждан Индии, завербованных в российскую армию, погибли
Как минимум 12 граждан Индии, завербованных в российскую армию для участия в войне против Украины, погибли, сообщает Reuters со ссылкой на индийский МИД.
В российской армии остаются служить 18 граждан Индии, при этом 16 из них Россия классифицирует как „пропавших без вести“.
Весной 2024 года индийское Центральное бюро расследований сообщило о раскрытии сети агентов, которые под предлогом предложений о работе вербовали граждан Индии в российскую армию.
Летом того же года стало известно, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям погибших на войне индийцев. Би-би-си подробно писала об этом здесь.
РБК: Путин одобрил таможню в порту оккупированного Бердянска
Президент РФ Владимир Путин утвердил предложение назначенных Кремлем „властей“ региона создать таможенный пункт пропуска в Бердянском морском торговом порту, расположенном в оккупированной части Запорожской области.
Российские власти намерены создать таможенный пункт пропуска в Бердянском морском торговом порту, расположенном в оккупированной Россией части Запорожской области. Об этом в пятницу, 17 января, сообщило российское агентство РБК со ссылкой на копию письма вице-премьера РФ Виталия Савельева, направленного президенту РФ Владимиру Путину 12 декабря 2024 года.
Согласно сообщению, из письма Савельева следует, что так называемый „глава“ оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий предложил за счет средств федерального бюджета РФ создать таможню в порту Бердянска на Азовском море. Савельев сообщил также, что министерство транспорта подготовит соответствующий проект акта „после доработки обосновывающих материалов“.
ISW: ВСУ скоро уничтожат военных КНДР в Курской области
Группировка военных из Северной Кореи в Курской области может быть уничтожена уже к середине апреля, считают аналитики. Институт связывает большие потери КНДР связывает с непониманием современных методов ведения войны.
Северная Корея может потерять весь военный контингент, воюющий на стороне России в Курской области, к середине апреля, сообщил в четверг, 16 января, американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на данные Украины и южнокорейской разведки.
По сведениям разведки Южной Кореи и Пентагона, Пхеньян в октябре отправил в Курскую область 10-12 тыс. солдат, через месяц они вступили в первые бои с вооруженными силами Украины (ВСУ). Уже на начало января, по подсчетам южнокорейской разведки, 300 солдат КНДР погибли и еще около 2700 получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что убито или ранено даже больше - 3800 военных. Таким образом, северокорейцы могли терять до 92 человек в день, подсчитали аналитики ISW. Это означает, что всей группировки хватит еще примерно на 12 недель. При этом неизвестно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты на фронт.
Четыре человека погибли в Кривом Роге в результате российского удара — местные власти
В результате российского удара по Кривому Рогу погибли три женщины и один мужчина, передает глава областной администрации Сергей Лысак.
Три человека (22-летняя женщина и мужчины в возрасте 34 и 54 лет) пострадали. Все они находятся в тяжелом состоянии.
Лысак сообщает, что в результате удара повреждены две пятиэтажки, в одной из них начался пожар. Разрушено здание, которое не эксплуатировалось.
По его словам, девять человек пострадали.
В районе атакованной дроном нефтебазы в Воронежской области введен режим ЧС
В Лискинском районе Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации, передает „Интерфакс“.
В ночь на четверг территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 беспилотников, сообщал глава региона Александр Гусев. По его словам, большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе.
Российские телеграм-каналы опубликовали видео сильного пожара, выдвинув версию о том, что по нефтебазе в городе Лиски, расположенном более чем в 100 км к югу от Воронежа, ударили три беспилотника.
Россияне сжимают мешок вокруг Великой Новоселки — украинские источники
Украинский проект DeepState в очередном обновлении своей карты фронта фиксирует почти полный захват россиянами села Времевка, прилегающего с запада к центральной части Великой Новоселки.
С востока и юга россияне штурмуют Великую Новоселку, узловой пункт украинской обороны на юго-западе Донецкой области, уже несколько недель; расстояние между их позициями с запада и востока, согласно карте DeepState, теперь составляет всего около двух километров.
По Времевке назывался Времевский выступ, остававшийся после неудачного наступления украинской армии летом 2023 года. Теперь этот выступ россиянами полностью ликвидирован.
Украинский военный блогер Богдан Мирошников предполагает, что после потери Великой Новоселки украинским частям придется отойти на линию Бурлацкое-Днепроэнергия-Разлив — это около восьми километров севернее Великой Новоселки.
Помимо продвижения во Времевке, DeepState фиксирует, в частности, продвижение россиян в сторону Покровска с юго-запада, от только что захваченного Песчаного, а также Зверового и Котлина, где российская армия в последние дни перерезала железную дорогу Днепр-Покровск.
Только треть жителей Украины ожидают окончания войны в 2025 году
Опрос, проведенный в конце декабря 2024 года, показал, что завершения активных боевых действий до конца 2025 года ожидают 37% жителей Украины. В то же время 31% считает, что война затянется „на годы“. Столько же человек затруднились с ответом.
В аналогичном опросе, который проводился в июне 2024 года, затяжной войны „на годы“ ожидали 42% украинцев, а завершения боевых действий до конца 2025-го — 26%.
При этом, как показал новый опрос, украинцы сохраняют относительный оптимизм в отношении будущего страны после войны — 42% считают, что Украина станет сильнее. Сроки восстановления нормальной жизни жители страны оценивают по-разному: 38% респондентов склонны считать, что на это потребуется более пяти лет, 19% — три-пять лет, 13% — один-два года и 15% — менее одного года.
ЕС может обратиться за помощью к королю Бельгии, чтобы продлить блокировку российских активов в случае отмены санкций
Европейские чиновники рассматривают возможность привлечения короля Бельгии для продолжения блокировки российских активов в депозитарии Euroclear, если Венгрия откажется продлевать санкции против России, пишет Financial Times.
Санкции продляются раз в полгода, для этого необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза. Текущий период санкций заканчивается 31 января, однако еще в декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что может заблокировать их продление. Он отмечал, что его решение будет зависеть от позиции Дональда Трампа: если при новом президенте США ослабят санкции против Москвы, то Евросоюзу надо сделать так же.
В случае непродления санкций к 31 января, пишет FT, у Euroclear не останется законных оснований удерживать российские деньги, и „они окажутся в России на следующий день“. Чтобы этого избежать, европейские чиновники рассматривают возможность продолжения блокировки активов на национальном уровне — то есть на уровне Бельгии.
Для этого предлагается использовать указ короля Бельгии времен Второй мировой войны. Документ, подписанный в 1944 году, дает королю Филиппу право заблокировать вывод финансовых активов из страны.
Представители королевского двора Бельгии отметили, что политическую ответственность за такой указ должно взять на себя правительство, хотя подпись короля под ним действительно необходима. FT отмечает, что Бельгия с начала войны сопротивлялась введению мер против России на национальном уровне, опасаясь юридических претензий со стороны Москвы.
Источники: BBC News Русская служба, „Медуза“ и DW