Эстонский совет помощи беженцам распределяет помощь в Украине на зимний период, благодаря финансированию Европейского Союза, Управления гуманитарной помощи USAID, Украинского гуманитарного фонда под управлением ООН и Министерства иностранных дел Эстонии. Кроме того, еще 41 508 евро было дополнительно собрано с помощью жителей Эстонии в рамках зимней кампании „1000 дней войны, 1000 теплых домов“, которая проводилась в ноябре и декабре. Вместе с пожертвованиями доноров, Эстонский совет помощи беженцам поможет более чем 5600 семьям в Украине покрыть этой зимой расходы на отопление.

„С начала сентября работники Эстонского совета помощи беженцам распределяют пособия на отопление среди тысяч людей, для которых это уже третья зима в условиях полномасштабной войны. Продолжаются нападения на дома, системы отопления и электроснабжения, а холодные погодные условия еще больше усложняет ситуацию. Большое спасибо всем благотворителям, чьи пожертвования помогут жителям Украины пережить эту зиму“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам.

Этой зимой Эстонский совет помощи беженцам распределит помощь на отопление среди жителей Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Благодаря пособию на отопление Эстонского совета помощи беженцам, семьи, проживающие вблизи линии фронта и пострадавшие от войны, могут приобрести отопительные материалы или оплатить счета за отопление. При необходимости с помощью местных партнеров дрова также могут быть доставлены прямо на дворы людей. Поддержка рассчитана на весь отопительный сезон.

Большое спасибо партнерам зимней кампании, которые поддержали нас и помогли нам достичь нашей цели. Спасибо, Ану Ламп, Эвелин Выйгемаст, Юлле Лихтфельдт, Delfi.ee, Digiekraanid, Duo Meedia, Eventech, Decora, Таллиннская церковь Святого Иоанна и Ilmapood.

От всего сердца благодарим всех благотворителей!

Эстонский совет помощи беженцам работает в Украине с 2014 года, оказывая гуманитарную помощь пострадавшим от войны людям и помогая им восстанавливать экономическое благосостояние. Эстонский совет помощи беженцам отстаивает права и благополучие людей, пострадавших от гуманитарных кризисов в Эстонии и за ее пределами. Основанная в 2000 году и сертифицированная Европейским союзом, гуманитарная организация оказывает поддержку людям в кризисных регионах, предоставляя гуманитарную помощь и помогая восстанавливать социальное и экономическое благополучие беженцев.

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