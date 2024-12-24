Ракетные атаки в Украине: Эстонский совет помощи беженцам призывает поддержать украинские семьи и помочь им пережить зиму

Продолжающиеся атаки ежедневно затрагивают миллионы людей по всей Украине. В особенно тяжелом положении находятся семьи, проживающие в прифронтовых районах. Зима и постоянные бомбардировки с каждым днем ​​осложняют выживание в этих районах. Чтобы облегчить ситуацию, Эстонский совет помощи беженцам распределяет в зимний период помощь в Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях, где доступ к основным услугам постоянно нарушен, и поэтому многие люди не могут поддерживать тепло в своих домах в холодное время года.

„Каждая атака напоминает нам о том, как важно продолжать оказывать помощь. Ситуация в районах, прилегающих к линии фронта, особенно критическая, а наступление зимы еще больше ее усложнило. На данный момент мы раздали зимнюю помощь более 3000 семьям, но каждое пожертвование жителей Эстонии помогает нам охватить еще больше людей, которые действительно нуждаются в помощи“, сказал Ээро Янсон, руководитель Эстонского совета помощи беженцам.

В рамках кампании „1000 дней войны, 1000 теплых домов “ Эстонский совет помощи беженцам до конца декабря собирает пожертвования, чтобы оказать поддержку на отопление домов семьям, проживающим на линии фронта. Эта поддержка рассчитана на весь зимний период, чтобы люди, пострадавшие от войны, могли приобрести отопительные материалы или оплатить счета за отопление.

За последние два года жители Эстонии продемонстрировали исключительную поддержку, но потребность в оказании помощи в Украине остается огромной. Нынешняя ситуация подчеркивает, насколько важен вклад каждого в оказании помощи людям, пострадавшим от войны.

Мы призываем всех сделать пожертвование, чтобы помочь украинским семьям пережить холодную зиму. Пожертвование можно сделать до конца декабря на сайте Эстонского совета помощи беженцам или по телефонам:

900 38 02 – 10€900 38 03 – 50€

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