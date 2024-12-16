Беженцы из Украины будут получать медицинскую помощь семейных врачей на равных условиях с жителями Эстонии

До 2023 года дополнительные средства, выделенные Кассе здоровья, использовались для покрытия расходов на медицинскую помощь, связанную с военными беженцами из Украины. „Эта поддержка была необходима в ситуации, когда в Эстонию одновременно прибыли десятки тысяч военных беженцев, которым нужно было быстро обеспечить медицинскую помощь. Благодаря этому финансированию Касса здоровья подписала отдельный договор на общее медицинское обслуживание с медицинскими учреждениями Tallina Eriarstikeksus, Meliva и Confido, которые предоставили услуги в области семейной медицины тысячам беженцам из Украины“, - пояснила Ханна-Мари Луйде, главный специалист отдела по связям с партнерами Кассы здоровья.

Поскольку Касса здоровья больше не будет получать дополнительные средства от государства для покрытия расходов на медицинскую помощь военным беженцам из Украины, с 2025 года больше не будут продлеваться соответствующие договора с Tallinna Eriarstikeskus, Meliva и Confido. Поэтому военным беженцам из Украины, которые до сих пор получали общую медицинскую помощь в этих медицинских учреждениях, нужно самостоятельно искать семейного врача. Это изменение коснется более 4000 беженцев, у которых еще нет своего семейного врача. По данным Кассы здоровья, в регистрах семейных врачей Таллинна достаточно свободных мест, чтобы все нуждающиеся могли найти своего семейного врача. Контактные данные семейных врачей, в регистре которых есть свободные места, можно найти здесь .

„Военные беженцы из Украины, которые обосновались в Эстонии, адаптируются к местной жизни и смогут пользоваться услугами системы здравоохранения на тех же условиях, что и все остальные жители Эстонии“, - сказала Ханна-Мари Луйде.