Таллинн инициировал новую программу сотрудничества в поддержку Украины(18)
В 2025 году Таллинн впервые реализует отдельную программу развития сотрудничества с украинскими городами. Программа включает как гуманитарную помощь, так и конкретные проекты, направленные на поддержку украинских муниципалитетов подготовке к членству в Европейском союзе, а также на решение важных задач, например, таких как управление отходами.
Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что помимо гуманитарной помощи, которую Таллинн оказывает Украине с первых дней войны, все более актуальным становится системный подход к сотрудничеству с целью восстановления страны. „Восстановление Украины представляет собой масштабную задачу, требующую координации усилий не только на международной и государственной арене, но и на уровне местных органов власти, – сказал Осиновский. – Я считаю крайне важным то, что Таллинн увеличил объем финансирования, направленного на поддержку Украины, особенно в условиях растущей неопределенности международной помощи“.
На программу сотрудничества в городском бюджете выделено 200 000 евро. За реализацию программы отвечает отдельный координатор, который занимается как планированием, так и внедрением программы. С 13 января к работе координатора приступила Рийна Куусик-Раясаар, обладающая обширным практическим опытом в области международной гуманитарной помощи и сотрудничества в целях развития. Куусик-Раясаар является соучредителем двух крупнейших благотворительных организаций Эстонии и долгое время руководила образовательными и социальными программами в Гане, Кении, Уганде и Афганистане. С украинскими партнерами она работает с 2014 года, когда была запущена инициатива эстонских общественных организаций „Для Украины!“ („Ukraina Heaks!“).
„Таллинн развивается в согласии с концепцией умного и экологичного города и может поделиться своими знаниями и опытом с местными самоуправлениями Украины. Я убеждена в том, что создаваемая программа сотрудничества станет эффективным инструментом для поддержки исключительной стойкости украинцев, содействия восстановлению местных сообществи и в то же время укрепит нашу репутацию надежного партнера как в Эстонии, так и на международной арене“, - отметила Куусик-Раясаар.
Программа разрабатывается в тесном сотрудничестве с эстонскими и международными партнерами, основываясь на конкретных потребностях украинских органов местного самоуправления. В ближайшие недели запланирован ряд встреч, включая переговоры с представителями посольства Украины, с целью определения приоритетных направлений сотрудничества и учета действующих инициатив других партнеров из Эстонии.
В период с 2022 по 2024 год Таллинн регулярно оказывал гуманитарную помощь Украине, включая отправку предметов первой необходимости, продовольствия, компьютеров, автобусов, машин скорой помощи и медицинского оборудования. Город организовывал реабилитационные программы для украинских военнослужащих и летние лагеря для детей из Украины. Таллинн также содействует подготовке украинских городов к вступлению в Европейский союз, проводя обучающие тренинги и организуя визиты в столицу Эстонии для обмена опытом.