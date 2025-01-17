Таллинн инициировал новую программу сотрудничества в поддержку Украины

Мэр Таллинна Евгений Осиновский отметил, что помимо гуманитарной помощи, которую Таллинн оказывает Украине с первых дней войны, все более актуальным становится системный подход к сотрудничеству с целью восстановления страны. „Восстановление Украины представляет собой масштабную задачу, требующую координации усилий не только на международной и государственной арене, но и на уровне местных органов власти, – сказал Осиновский. – Я считаю крайне важным то, что Таллинн увеличил объем финансирования, направленного на поддержку Украины, особенно в условиях растущей неопределенности международной помощи“.

На программу сотрудничества в городском бюджете выделено 200 000 евро. За реализацию программы отвечает отдельный координатор, который занимается как планированием, так и внедрением программы. С 13 января к работе координатора приступила Рийна Куусик-Раясаар, обладающая обширным практическим опытом в области международной гуманитарной помощи и сотрудничества в целях развития. Куусик-Раясаар является соучредителем двух крупнейших благотворительных организаций Эстонии и долгое время руководила образовательными и социальными программами в Гане, Кении, Уганде и Афганистане. С украинскими партнерами она работает с 2014 года, когда была запущена инициатива эстонских общественных организаций „Для Украины!“ („Ukraina Heaks!“).

„Таллинн развивается в согласии с концепцией умного и экологичного города и может поделиться своими знаниями и опытом с местными самоуправлениями Украины. Я убеждена в том, что создаваемая программа сотрудничества станет эффективным инструментом для поддержки исключительной стойкости украинцев, содействия восстановлению местных сообществи и в то же время укрепит нашу репутацию надежного партнера как в Эстонии, так и на международной арене“, - отметила Куусик-Раясаар.