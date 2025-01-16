Премьер Великобритании подпишет в Киеве договор о партнерстве на сто лет

Президент России Владимир Путин, вторгшись в Украину, потерпел „грандиозный стратегический провал“, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер по прибытии утром в четверг, 16 января, в столицу Украины Киев для подписания нового долгосрочного соглашения о партнерстве с президентом этой страны Владимиром Зеленским, пишет DW.

„Партнерство на 100 лет“ включает в себя сотрудничество в сфере обороны и науки, а также создание новых общественных связей между Великобританией и Украиной. Соглашение усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности и объединит экспертов в таких сферах, как технология дронов.

Британский премьер-министр, посещающий Украину впервые после вступления в должность, отметил, что запланированное соглашение показывает, как попытки Путина отдалить Украину от Запада лишь обернулись провалом. „Амбиции Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стали грандиозным стратегическим провалом. Наоборот, мы стали ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень“, - указал Стармер.

Расширение сотрудничества с Украиной

„Речь идет не только о текущем моменте, но и об инвестициях в будущее наших двух стран на следующие сто лет, которое позволит объединить разработку технологий, научные достижения и культурный обмен и использовать невероятные инновации, которые Украина продемонстрировала за последние годы на благо будущих поколений“, - отметил британский премьер.

„Сила наших долгосрочных дружеских связей нельзя недооценивать. Поддержка Украины в защите от варварского вторжения со стороны России и восстановление процветающего, суверенного будущего являются ключевыми элементами основ безопасности и нашего плана перемен. Благодаря этому партнерству мы создаем сильную экономику, которая работает на британский народ, безопасную страну, защищающую наши интересы дома и за границей, и процветающее общество“, - резюмировал Ким Стармер.