04.12.2024, 20:20
Дебаты в Рийгикогу о помощи Украине превратились в личные нападки и взаимные обвинения: „У вас одна Россия в голове“
ФОТО: | Delfi Meedia
Рийгикогу обсудил выделение 4 миллионов евро для увеличения доли Эстонии в капитале Европейского банка на поддержку Украины, но дебаты переросли в эмоциональные споры между министром финансов Юргеном Лиги (Партия реформ) и депутатами от EKRE. „Россия в голове“, „Украина в голове“ — прозвучали взаимные обвинения, после чего стороны обиделись друг на друга.
3 декабря в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта об увеличении доли Эстонии в капитале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки Украины. Руководство банка решило выпустить акции на 4 миллиарда евро.
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