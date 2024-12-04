Новости Эстонии
04.12.2024, 20:20

Дебаты в Рийгикогу о помощи Украине превратились в личные нападки и взаимные обвинения: „У вас одна Россия в голове“

 
„Четыре миллиона отдаем — пиух! — и еще и выгода есть. Еще и выгода есть! А если не согласен, то ты путинист“, — раскритиковал Мартин Хельме (на фото) предложение министра финансов Юргена Лиги.
„Четыре миллиона отдаем — пиух! — и еще и выгода есть. Еще и выгода есть! А если не согласен, то ты путинист“, — раскритиковал Мартин Хельме (на фото) предложение министра финансов Юргена Лиги.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Рийгикогу обсудил выделение 4 миллионов евро для увеличения доли Эстонии в капитале Европейского банка на поддержку Украины, но дебаты переросли в эмоциональные споры между министром финансов Юргеном Лиги (Партия реформ) и депутатами от EKRE. „Россия в голове“, „Украина в голове“ — прозвучали взаимные обвинения, после чего стороны обиделись друг на друга.

3 декабря в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта об увеличении доли Эстонии в капитале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки Украины. Руководство банка решило выпустить акции на 4 миллиарда евро.

Министр финансов Юрген Лиги, выступая с докладом, отметил, что увеличение капитала связано с необходимостью помочь Украине в восстановлении. „Доля Эстонии в капитале банка составляет 0,1%, и, исходя из этой пропорции, нам нужно оплатить новые акции в общей сумме 4 миллиона 30 тысяч евро, в пять равных платежей по 806 тысяч евро каждый“, — рассказал министр финансов.

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