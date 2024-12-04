Дебаты в Рийгикогу о помощи Украине превратились в личные нападки и взаимные обвинения: „У вас одна Россия в голове“

3 декабря в Рийгикогу прошло первое чтение законопроекта об увеличении доли Эстонии в капитале Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки Украины. Руководство банка решило выпустить акции на 4 миллиарда евро.

Министр финансов Юрген Лиги, выступая с докладом, отметил, что увеличение капитала связано с необходимостью помочь Украине в восстановлении. „Доля Эстонии в капитале банка составляет 0,1%, и, исходя из этой пропорции, нам нужно оплатить новые акции в общей сумме 4 миллиона 30 тысяч евро, в пять равных платежей по 806 тысяч евро каждый“, — рассказал министр финансов.