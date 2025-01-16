ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1058-й день) | Владимир Зеленский: есть шанс закончить войну в 2025 году

„Мы вышли на новый уровень отношений“. Стармер впервые прибыл с визитом в Украину в качестве премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом в Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским впервые с того момента, как он возглавил британское правительство, сообщает Guardian.

„Сегодня мы вышли на новый уровень отношений, и это даже более чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Мы уверены в независимости нашего государства, и это то, что украинцы никогда не отдадут. Мы уверены в наших европейских партнерах, и это укрепляет и Украину, и Британию, и все наше евроатлантическое пространство“, — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции (цитаты по „Интерфакс-Украина“).

Он также подтвердил, что Британия обязуется ежегодно передавать Украине военную помощь на 3 млрд фунтов (3,7 млрд долларов).

Британия и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве

Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который в четверг впервые на посту главы правительства прибыл в Киев.

Соглашение должно „способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживания продолжающейся российской агрессии“, пишет „РБК-Украина“.

Великобритания и Франция начали обсуждать отправку миротворцев в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров 9 января обсуждали отправку миротворческих сил в Украину, сообщила газета The Telegraph. Отправка французских и британских войск будет возможна, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Но пока британские власти не приняли окончательного решения, говорят источники The Telegraph: „Мы немного забегаем вперед. Мы еще не достигли цели“.