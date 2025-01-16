ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1058-й день) | Владимир Зеленский: есть шанс закончить войну в 2025 году(2)
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
„Мы вышли на новый уровень отношений“. Стармер впервые прибыл с визитом в Украину в качестве премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл с визитом в Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским впервые с того момента, как он возглавил британское правительство, сообщает Guardian.
„Сегодня мы вышли на новый уровень отношений, и это даже более чем стратегические отношения. Мы подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Мы уверены в независимости нашего государства, и это то, что украинцы никогда не отдадут. Мы уверены в наших европейских партнерах, и это укрепляет и Украину, и Британию, и все наше евроатлантическое пространство“, — заявил Зеленский во время совместной пресс-конференции (цитаты по „Интерфакс-Украина“).
Он также подтвердил, что Британия обязуется ежегодно передавать Украине военную помощь на 3 млрд фунтов (3,7 млрд долларов).
Британия и Украина подписали 100-летнее соглашение о партнерстве
Соглашение подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который в четверг впервые на посту главы правительства прибыл в Киев.
Соглашение должно „способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру для усиления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживания продолжающейся российской агрессии“, пишет „РБК-Украина“.
Великобритания и Франция начали обсуждать отправку миротворцев в Украину
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров 9 января обсуждали отправку миротворческих сил в Украину, сообщила газета The Telegraph. Отправка французских и британских войск будет возможна, если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня. Но пока британские власти не приняли окончательного решения, говорят источники The Telegraph: „Мы немного забегаем вперед. Мы еще не достигли цели“.
Как пишет Bloomberg, ведущую позицию в вопросе миротворцев занимает Франция. „Эммануэль Макрон усилил давление на Стармера, в том числе на встрече в Великобритании на прошлой неделе“, — отмечает агентство. Собеседники Bloomberg сообщили, что из-за вопросов безопасности против отправки миротворцев выступают некоторые сотрудники офиса премьер-министра Великобритании и некоторых других правительственных структур.
Власти сообщили о гибели мирного жителя при обстреле поселка в Херсонской области
„В полночь российские войска атаковали с БПЛА Антоновку. Этот вражеский удар оборвал жизнь 37-летнего местного жителя“, — заявил в телеграме глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его данным, еще один 33-летний мужчина был ранен.
„Также в больнице остановилось сердце 53-летнего херсонца, который вчера в полдень пострадал из-за атаки вражеского дрона в Херсоне“, — добавил Прокудин.
Генштаб ВСУ заявил об ударе по нефтебазе в Воронежской области
Украинские военные вслед за воронежским губернатором сообщили об атаке дронов на нефтебазу, после которой в ночь на четверг начался сильный пожар.
Генштаб ВСУ сообщает, что „зафиксировано попадание в цель“ не менее трех ударных беспилотников, в результате чего „на объекте возник масштабный пожар“.
Как сказано в заявлении, на нефтебазе в Лискинском районе хранилось горючее, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей российской армии.
Воронежский губернатор Александр Гусев ночью и утром сообщал, что регион атаковали более 10 беспилотников, причем „большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе“. На тушение пожара были направлены усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда.
Зеленский: есть шанс закончить войну в 2025 году
„Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины и он должен принудить Путина к дипломатии, закончить эту войну. Но Трамп, я считаю, способен и предложить Украине реальные гарантии безопасности“, — заявил в интервью польским СМИ Владимир Зеленский (цитата по „РБК-Украина“).
Как пишет „Украинская правда“, в ответ на вопрос журналистов, есть ли шансы завершить войну в 2025 году, Зеленский ответил: „Да, есть“.
„Трамп очень хочет закончить войну... Он способен давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку и Китай“, — добавил украинской президент.
Источнки: BBC и „Медуза“