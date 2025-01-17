Летом после Праздников песни и танца мэр Таллинна предложил запустить специальные поезда от Балтийского вокзала

Таллинн принимает это важнейшее событие национальной культуры и тщательно готовится, чтобы обеспечить его безупречную организацию.

„Мы хотим, чтобы в этот праздничный период всем было комфортно находиться в городе, безопасность участников была гарантирована, и все смогли вовремя добраться до места назначения, – говорит мэр Таллинна Евгений Осиновский. – В связи с этим на время Праздника песни мы запустим специальные маршруты общественного транспорта, чтобы сократить потребность в использовании автотранспорта для проезда на Певческое поле“.

Исходя из опыта прошлых лет, по словам Осиновского, наибольшая нагрузка на транспорт приходится на вечер 6 июля, когда завершается Праздник песни. В это время участников и зрителей обслуживают специальные автобусы и трамваи, однако тысячи людей должны вернуться домой в различные регионы Эстонии.

„Поэтому я вношу предложение запустить вечером 6 июля, сразу по завершении Праздника песни, специальные поезда Elron с Балтийского вокзала по всем направлениям Эстонии, – сообщает столичный мэр. – Это позволит участникам и гостям праздника добраться до дома удобно, экологично и безопасно. В таком случае Таллинн готов продлить действие своих специальных маршрутов до Балтийского вокзала, чтобы доставить людей к поездам без лишних хлопот“.

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