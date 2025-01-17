ВИДЕО | Торт в лицо! Звезда эстонского волейбола стала жертвой странного нападения

Таллиннский клуб проиграл домашний матч со счётом 0:3. Однако после игры один из зрителей подошёл к Пупарту, бросил в лицо торт и ушёл.

Примечательно, что брюнетка перед этим спросила у игрока, действительно ли он Пупарт, что указывает на то, что это была незнакомая девушка.

Пупарт не захотел комментировать инцидент подробно, но пошутил, что, вероятно, это был ранний подарок ко дню рождения. Дело в том, что спортсмен отмечает свой 40-й юбилей 19 марта.

„Какая-то сумасшедшая пришла меня поздравить с днём рождения слишком рано... Я сказал ей, чтобы она приходила через два месяца, тогда я буду готов“, — пошутил Пупарт.

Смотрите видео этого странного инцидента!

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