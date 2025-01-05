МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Пярну“ одержал уверенную победу в первом матче года

Первая партия началась в равной борьбе, и на середине счёт был 15:13 в пользу гостей. Однако рижская команда сделала мощный рывок и выиграла партию с разницей в 10 очков — 25:15. Во второй партии „Пярну“ смог продемонстрировать своё превосходство, и после упорной борьбы сравнял общий счёт в матче — 1:1, выиграв партию 25:22. В третьей партии „Пярну“ продолжил показывать своё доминирование: игра началась равной, но в итоге команда одержала победу с результатом 25:18.