05.01.2025, 16:32
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Пярну“ одержал уверенную победу в первом матче года
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В воскресенье, 5 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, пярнуский клуб „Пярну“ обыграл на своей площадке рижский клуб „Робежсардсе“ со счетом 3:0 (15:25; 25:22;2 5:18; 25:14).
Первая партия началась в равной борьбе, и на середине счёт был 15:13 в пользу гостей. Однако рижская команда сделала мощный рывок и выиграла партию с разницей в 10 очков — 25:15. Во второй партии „Пярну“ смог продемонстрировать своё превосходство, и после упорной борьбы сравнял общий счёт в матче — 1:1, выиграв партию 25:22. В третьей партии „Пярну“ продолжил показывать своё доминирование: игра началась равной, но в итоге команда одержала победу с результатом 25:18.
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