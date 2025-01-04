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04.01.2025, 13:51

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ разгромил латвийский клуб и возглавил турнирную таблицу

 
Тартуский „Бигбанк“
Тартуский „Бигбанк“
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 4 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский клуб „Бигбанк“ выиграл домашний матч у рижского клуба „Робежсардсе“ со счетом 3:0 (25:19; 25:20; 25:14).

На данный момент в турнирной таблице лидирует тартуский „Бигбанк“ с 24 очками, имея игру в запасе. Клуб „Пярну“ занимает второе место с 22 очками и двумя матчами в запасе, в то время как на третьей позиции находится „Выру Баррус“ с 20 очками.

На пятом месте расположился рижский клуб „Робежсардсе“ с 16 очками, а впереди него — „Екабпилс“ с 20 очками. Действующий чемпион, клуб „Сельвер/ТалТех“, замыкает таблицу, занимая седьмое место с 10 очками. На предпоследнем месте находится клуб „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.

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