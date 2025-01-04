МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ разгромил латвийский клуб и возглавил турнирную таблицу

На данный момент в турнирной таблице лидирует тартуский „Бигбанк“ с 24 очками, имея игру в запасе. Клуб „Пярну“ занимает второе место с 22 очками и двумя матчами в запасе, в то время как на третьей позиции находится „Выру Баррус“ с 20 очками.