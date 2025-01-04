04.01.2025, 13:51
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: тартуский „Бигбанк“ разгромил латвийский клуб и возглавил турнирную таблицу
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 4 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, тартуский клуб „Бигбанк“ выиграл домашний матч у рижского клуба „Робежсардсе“ со счетом 3:0 (25:19; 25:20; 25:14).
На данный момент в турнирной таблице лидирует тартуский „Бигбанк“ с 24 очками, имея игру в запасе. Клуб „Пярну“ занимает второе место с 22 очками и двумя матчами в запасе, в то время как на третьей позиции находится „Выру Баррус“ с 20 очками.
Уже подписаны?