Нарвский тренер Алексей Богданов отметит 75-летие волейбольным праздником
12 января, в свой день рождения, продолжающий, несмотря на свой солидный возраст, работать тренером по волейболу в спортшколе „Энергия“ Алексей Богданов проводит в спортцентре на улице Раквере волейбольный праздник, на который приглашает всех желающих. Об это пишет Gazeta.ee.
В 11.00 в спортцентре на Раквере, 22 начнется игра между юношескими (2010-2011 г.р.) командами „Аудентас“ (Таллинн) и „Энергия“ (Нарва).
В 12.00 между собой сыграют нарвитяне из спортшколы „Энергии“ – команды из рябят 2008-2009 годов рождения и 2006-2007 г.р.
В 13.00 посостязаются нарвские мужчины: команда волейболистов 25-35 лет и волейболистов 45-55 лет.
Алексей Богданов, которому 75 лет исполнится в воскресенье, пока продолжает работать тренером, отмечая, что будет вынужден оставить это дело из-за требований по уровню владения эстонским языком.“Через два года из-за эстонского придется уйти. Как раз у моих ребят будет выпуск“, – говорит юбиляр.
Отрывок одной из статей „Нарвской газеты“ об Алексее Богданове:
Волейбол был самым массовым командным видом спорта в Нарве Алексей Богданов закончил Карельский государственный педагогический институт по специальности „тренер по волейболу“ и в 1975 году, когда ему было 25 лет, сразу переселился в Нарву, откуда родом его жена.
„Начал работать в спортшколе Кренгольма, где тренировал девочек, тренировал и работниц предприятия, – вспоминает Богданов. – Всего тогда в городе было четыре спортшколы. Наши женщины играли во второй лиге первенства Эстонии, выступали на первенстве СССР среди профсоюзов. С 1986 года работал с мальчиками в профкоме Эстонской электростанции, в 1991 году перешел в спортшколу „Энергия“.
С 93 года по сегодняшний день 11 моих воспитанников состязались во взрослом чемпионате Эстонии. Два человека выступали на чемпионате мира за сборную Эстонии – Павел Кружаев и Антон Бойцов“.Восстановление независимости ЭР сопровождалось очень серьезными экономическими проблемами, развалом многих нарвских предприятий, что привело и к закату волейбола как самого массового командного вида спорта в городе.
„В свое время на первенстве Нарвы играло около 10 женских и 40 мужских команд, было три лиги. Только Кренгольм выставлял 7 команд“, – рассказывает Богданов, отмечая, что нарвитяне тренировались по всему городу, в зале АТП, кренгольмском зале, зале „Балтийца“, в „Энергетике“, в школах, в ПТУ.
„Когда я пришел в „Энергию“, была задумка создать мужскую команду, опираясь на старших ребят и выпускников. Удалось. В 1997 и в 2001 годах мы стали чемпионами Эстонии. В 1996 году 16-17-летние юноши выиграли кубок Балтийских стран. Я тогда был признан лучшим тренером по волейболу Эстонии“, – вспоминает тренер.