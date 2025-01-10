Нарвский тренер Алексей Богданов отметит 75-летие волейбольным праздником

В 11.00 в спортцентре на Раквере, 22 начнется игра между юношескими (2010-2011 г.р.) командами „Аудентас“ (Таллинн) и „Энергия“ (Нарва).

В 12.00 между собой сыграют нарвитяне из спортшколы „Энергии“ – команды из рябят 2008-2009 годов рождения и 2006-2007 г.р.

В 13.00 посостязаются нарвские мужчины: команда волейболистов 25-35 лет и волейболистов 45-55 лет.

Алексей Богданов, которому 75 лет исполнится в воскресенье, пока продолжает работать тренером, отмечая, что будет вынужден оставить это дело из-за требований по уровню владения эстонским языком.“Через два года из-за эстонского придется уйти. Как раз у моих ребят будет выпуск“, – говорит юбиляр.

Отрывок одной из статей „Нарвской газеты“ об Алексее Богданове:

Волейбол был самым массовым командным видом спорта в Нарве Алексей Богданов закончил Карельский государственный педагогический институт по специальности „тренер по волейболу“ и в 1975 году, когда ему было 25 лет, сразу переселился в Нарву, откуда родом его жена.

„Начал работать в спортшколе Кренгольма, где тренировал девочек, тренировал и работниц предприятия, – вспоминает Богданов. – Всего тогда в городе было четыре спортшколы. Наши женщины играли во второй лиге первенства Эстонии, выступали на первенстве СССР среди профсоюзов. С 1986 года работал с мальчиками в профкоме Эстонской электростанции, в 1991 году перешел в спортшколу „Энергия“.

С 93 года по сегодняшний день 11 моих воспитанников состязались во взрослом чемпионате Эстонии. Два человека выступали на чемпионате мира за сборную Эстонии – Павел Кружаев и Антон Бойцов“.Восстановление независимости ЭР сопровождалось очень серьезными экономическими проблемами, развалом многих нарвских предприятий, что привело и к закату волейбола как самого массового командного вида спорта в городе.