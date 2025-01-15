ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион лиги потерпел разгромное поражение от лидера турнира

В турнирной таблице клуб „Пярну“ опустился на второе место с 28 очками. Первую строчку занял тартуский „Бигбанк“, который имеет 30 очков, но провёл на одну игру меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, а четвёртое — „Выру Баррус“ с 20 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ находится на пятом месте с 16 очками, „Сельвер/ТалТех“ — на шестой позиции с 12 очками, а замыкает таблицу „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.