15.01.2025, 15:31
ФОТО и МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: действующий чемпион лиги потерпел разгромное поражение от лидера турнира
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 15 января, в рамках Балтийской волейбольной лиги, столичный клуб „Сельвер/ТалТех“ проиграл на своей площадке тартускому „Бигбанку“ со 0:3 (17:25; 26:28; 19:25).
В турнирной таблице клуб „Пярну“ опустился на второе место с 28 очками. Первую строчку занял тартуский „Бигбанк“, который имеет 30 очков, но провёл на одну игру меньше. Третье место занимает „Екабпилс“ с 21 очком, а четвёртое — „Выру Баррус“ с 20 очками. Рижский клуб „Робежсардсе“ находится на пятом месте с 16 очками, „Сельвер/ТалТех“ — на шестой позиции с 12 очками, а замыкает таблицу „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 11 очками.
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