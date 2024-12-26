Другие виды
26.12.2024, 13:44

БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Лучшие спортивные фотографии 2024 года от фотографов Delfi!

 
Лучшие спортивные фотографии года
Лучшие спортивные фотографии года
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

В ежегодном обзоре лучших спортивных фотографий года от фотографов Delfi преобладают кадры с летних Олимпийских игр в Париже, однако среди работ нашлось место и для ярких снимков из неолимпийских видов спорта.

Счастливого Рождества и приятного просмотра!

В составе сборной Эстонии по скелетону на домашнем этапе Кубка мира соревнуется латвийка Дарта Зунте.

Скелетон в Латвии очень популярен благодаря братьям Дукурсам, в то время как в Эстонии этот вид спорта остается малоизвестным. Однако уроженка латвийской Валки Дарта Эстере Зунте, чья мать — эстонка, в 2022 году приняла решение выступать под эстонским флагом.

Кристьян Ильвес показал один из лучших результатов в своей карьере, завоевав второе место на этапе Кубка мира в Отепя.

Представитель сборной Эстонии Кристьян Ильвес два дня подряд занял второе место в рамках домашнего этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя.

На 50-м Тартуском марафоне победу среди женщин одержала Теэси Туул.

Юбилейный Тартуский марафон выиграл Хенри Роос с рекордом трассы 2:27:41,7. Вторым финишировал Марко Килп (+0:00:00,8), третьим — Лаури Леписто (+0:00:01,1).

Среди женщин победила Теэси Тууль (2:53:04,3). Мерилин Юрисаар заняла второе место (+0,00,02), третьей стала Татьяна Маннима (+0:00:19,1). Четвертое место у Польке Юстине Ковальчик-Текель.

Норвежский биатлонист Сиверт Герхардсен проделал отличную работу на чемпионате мира среди юниоров, одержав победу в гонке с общего старта.
Анна-Мария Орел и Кристьян Чех приняли участие в соревнованиях по метанию диска, организованных Гередом Кантером — Tallinn Discus 2024.

Эстонская метательница молота Анна Мария Орел (27) объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего возлюбленного, метателя диска Кристьяна Чеха (25) из Словении.

Реакция Ыйлме Выро на личный рекорд на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Глазго

В квалификации она пробежала дистанцию за 7,24 секунды, установив новый рекорд Эстонии. Предыдущий рекорд 7,28 секунды также принадлежал Выро, который она установила 17 февраля на соревнованиях в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже.

Майкель Астур выбивает капу у противника.
„Калев/Крамо“ празднует титул чемпиона Эстонии так, как это делают в НБА — с сигарами.

Таллиннский „Калев/Крамо“ второй год подряд стал чемпионом Эстонии по баскетболу, со счетом 3:0 взяв верх в финальной серии над командой Тартуского университета.

Последний матч Томаса Хэберли в качестве главного тренера сборной Эстонии по футболу состоялся в Швейцарии, в Люцерне, всего в нескольких километрах от его родного города.

Сборная Эстонии по футболу проиграла Швейцарии в прощальном матче Томаса Хэберли и Константина Васильева. Товарищеская встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Симметричный прыжок за мячом в таллиннском дерби „Левадия“ — „Флора“.
Катрине Лехис не позволили бороться за олимпийскую путевку. Обращение в суд также не принесло помощи.

Эстонская шпажистка и двукратная олимпийская медалистка Катрина Лехис обратилась в суд с требованием пересмотреть решение Союза фехтования Эстонии не включать ее в состав национальной сборной на чемпионате Европы.

Георг Линнамяэ и Джеймс Морган на финише Rally Estonia Delfi.

В чрезвычайно захватывающей борьбе за первое место в Delfi ERC Rally Estonia между двумя хорошими друзьями Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом первым стал Линнамяэ, который финишировал всего на 2,2 секунды быстрее.

Первый спецучасток Rally Estonia Delfi в Раади.
Ралли Финляндии
Красивый лесной участок и Отт Тянак на чемпионате мира по ралли в Латвии.

Эстонский автогонщик Отт Тянак занял итоговое третье место на первом в истории этапе чемпионата мира по авторалли в Латвии.

Тьерри Невилль врезался в столб, защищающий от срезания, на одном из спецучастков ралли в Латвии.

Выиграл Ралли Латвии действующий чемпион мира финн Калле Рованперя.

Радость Отта Тянка на Ралли Сардинии.

Эстонский автогонщик Отт Тянак одержал 2 июня драматичную победу на Ралли Сардинии. Лидером соревнований долгое время был француз Себастьян Ожье, который по итогам субботних заездов опережал эстонца на 17 секунд. Перед воскресным заключительным отрезком ралли его преимущество сократилось до 6 секунд, но проколол колесо, и Тянак воспользовался этим, опередив конкурента на 0,2 секунды.

Нелли Дифферт на Олимпийских играх в Париже в первом раунде против Кан Ён Ми

В 1/16 финала эстонская спортсменка одолела 39-летнюю Кан Ён Ми (14:13).

Радость Хелен Нелис-Наукас по поводу очередной победы Нелли Дифферт.

Подопечная Хелен Нелис-Наукас, Нелли Дифферт, победила Кан Ён Ми (Южная Корея) в 1/16 финала со счетом 14:13. В 1/8 финала она выиграла у Алиции Класик (Польша) 11:10 в овертайме после ничьей 10:10. В четвертьфинале Дифферт победила итальянку Альберту Сантуччо 10:9 в овертайме, нанеся решающий укол на 11-й секунде дополнительного времени.

В полуфинале она уступила Вивиан Конг Ман Вай (14:11), несмотря на несколько равных периодов. В матче за 3-е место Дифферт проиграла Эстер Мухари (Венгрия) 15:14 в овертайме после ничьей в основное время.

Эстонская мужская четверка парная по академической гребле

На Олимпиаде в Париже эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла седьмое место.

Эстонцы в парижском пабе смотрят поединок за бронзу с участием Нелли Дифферт.
Крегор Цирк устанавливает новый мощный рекорд Эстонии в олимпийском бассейне.

Эстонский пловец Крегор Цирк побил свой собственный рекорд Эстонии в полуфинале Олимпийских игр в Париже на 200 метров баттерфляем, показав время 1 минута 54,22 секунды. Он улучшил свой предыдущий национальный рекорд на 1,26 секунды и вышел в финал с пятым временем.

Элизабет Пихела готовится к квалификации по прыжкам в высоту на Олимпийских играх.

На Олимпиаде в Париже эстонская спортсменка Элизабет Пихела не смогла выйти в финал соревнований по прыжкам в высоту. На своей дебютной Олимпиаде 20-летняя Пихела преодолела стартовый рубеж в 1,83 метра, но не справилась с планкой на 1,88 метра.

Карел Тильга. Олимпийский десятиборье, толкание ядра.
Янек Ыйглане пробежал 400 метров на ОИ-2024 с личным рекордом.

Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67.

Ыйглане на своей коронной дисциплине в десятиборье на ОИ-2024

Данная дисциплина подарила массу эмоций. Сначала Скотейм и Уорнер, которые были одними из фаворитов, неудачно воспользовались своими попытками, а затем Эрм показал плохой результат - 4,60. После этого шансы Эрма на медаль, по сути, исчезли. Тилга взял высоту 4.70, но опасно упал во время высоты 4.90. Янек Ыйглане, напротив, дважды улучшил свой личный рекорд, взяв высоту 5.30 и разделил первое место с норвежцем Маркусом Ротом.

Ыйглане установил личный рекорд в прыжках с шестом — 5,30 м.
Янек Ыйглане
Янек Ыйглане принимает поздравления от своей девушки.

В десятиборье на Олимпийских играх в Париже победил 22-летний норвежец Маркус Рот, набравший 8796 очков. Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм сражались в упорной борьбе, но Ыйглане занял пятое место с личным рекордом 8572 очка, а Эрм - шестое с 8569. Карел Тилга занял 11-е место с 8377 очками.

Эстонец Пеэтер Олеск в квалификации по стрельбе из скорострельного пистолета на ОИ-2024

Эстонец Пеэтер Олеск не вышел в финал соревнований по стрельбе из скорострельного пистолета на Олимпиаде в Париже. Он набрал 583 очка (289 и 294), что не хватило для попадания в финал, где выступили шесть лучших стрелков. Лидером квалификации стал китаец Ли Юэхун с 588 очками. Для Олеска эти игры стали третьими, и он показал свой лучший результат, улучшив позиции по сравнению с Рио (25-е место) и Токио (19-е место).

Безусловно, самое красивое место для соревнований на Олимпиаде в Париже.
Скандальная боксерша Олимпиады в Париже Иман Хелиф после победы в полуфинале.

Представительница Алжира Иман Хелиф выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже, победив в финале бокса в полусреднем весе. Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) обвиняла её в „проваленном гендерном тесте“. В финале 25-летняя Хелиф одержала победу над китайской боксёром Ян Лю со счётом 5:0.

Бег на длинные дистанции, который дает фотографам возможность творить немного искусства.
Олимпийская чемпионка в беге с барьерами на 400 м, фотогеничная Сидни Маклафлин‑Леврон

Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин‑Леврон с мировым рекордом завоевала золото Олимпийских игр 2024 года в Париже в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 50,37 секунды, улучшив собственное достижение, установленное в конце июня (50,65 секунды).

Леброн Джеймс делает то, что Леброн Джеймс умеет делать лучше всего.

Сборная США по баскетболу в 17-й раз в истории победила на Олимпийских играх, обыграв Францию в финале Олимпиады-2024 со счётом 98:87. Самым результативным игроком стал Стефен Карри (24 очка), а у французов 26 очков набрал Виктор Вембаньяма. Карри впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр, а Леброн Джеймс стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Бронзу завоевала сборная Сербии.

Рэйчел Ганн, пожалуй, одна из самых ярких звёзд Олимпиады в Париже

Ганн, выступающая под сценическим псевдонимом Рэйган (Raygun), продемонстрировала, пожалуй, худшее выступление за всю летнюю Олимпиаду. Ганн, являющаяся преподавательницей университета, хотела предложить на большой сцене нечто альтернативное. В принципе, цель была достигнута, но вместо положительных отзывов она стала посмешищем.

17-летняя Доминика Баневич (Bgirl Nicka) принесла Литве серебряную олимпийскую медаль по брейкингу

Соревнования по брейкингу впервые проводились на Олимпийских играх. Представительница Литвы Доминика Баневич (псевдоним Bgirl Nicka) завоевала серебро, уступив в финале японской брейк-дансершей Ами Юаса (Ami) со счётом 3:0. Судьи присудили Баневич 11 баллов во всех раундах, а Ами — 16. Золото досталось Ами, бронзу — Лю Цинъи (Bgirl 671) из Китая.

Эмоциональный диск-гольфистка Кристин Таттар на этапе Pro Tour в Таллинне.

Кристин Таттар, теперь носящая фамилию Лятт после замужества с дискгольфистом Сильвером Ляттом, в этом сезоне одержала победу в семи турнирах высшей категории и одном турнире Большого шлема. Она завершила сезон на первом месте мирового рейтинга и стала первой женщиной в истории диск-гольфа, чей средний рейтинг превысил 1000 очков.

Размышляющий Юрген Хенн после поражения от Швеции со счётом 0:3.

14 октября, в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА, сборная Эстонии по футболу уступила команде Швеции со счетом 0:3 на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне.

Рене Цахкна
В Отепя на чемпионате мира по летнему биатлону эстонский спортсмен Рене Цахкна завоевал золото в масс-старте.
Игрок НБА Хенри Дрелл потягивает пиво в VIP-ложе Тондираба арены на матче между „Калев/Крамо“ и „Париж“.
Кристиан Кулламяэ и Каспар Трейер встретились на дружественном турнире Epicbet Cup в Таллинне.
Портрет Хейко Раннула.
Эмоции с матча Первой лиги между „Табасалу“ и „Харью“.
Фанаты „Флоры“ и „Нымме Калью“ протестовали против времени начала матча в 17:00.
Бег, в целом, является полезным для здоровья занятием, хотя иногда это может не так очевидно.

Так развивается молодежная фан-база в Эстонии.
4 декабря, Тондриба ледовая арена. К сборной баскетболистов Эстонии присоединился Каспер Суурорг.
Марк Лаял
Теннисная звезда Гаэль Монфис делает очередной удар на вечере тенниса в Таллинне.

Андрус Раадик с дочерью после победы „Пярну“ в финале Кубка Эстонии по волейболу.

В последний раз „Пярну“ играл в финале Кубка Эстонии по волейболу в 2018 году, а победу праздновал в 2016-м. Команда из Пярну выиграла этот трофей 13 раз. В субботу, 14 декабря, в Тарту в финале Кубка Эстонии действующий чемпион „Бигбанк“ проиграл „Пярну“ со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19).

„We are the champions!“

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии