БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Лучшие спортивные фотографии 2024 года от фотографов Delfi!
В ежегодном обзоре лучших спортивных фотографий года от фотографов Delfi преобладают кадры с летних Олимпийских игр в Париже, однако среди работ нашлось место и для ярких снимков из неолимпийских видов спорта.
Счастливого Рождества и приятного просмотра!
Скелетон в Латвии очень популярен благодаря братьям Дукурсам, в то время как в Эстонии этот вид спорта остается малоизвестным. Однако уроженка латвийской Валки Дарта Эстере Зунте, чья мать — эстонка, в 2022 году приняла решение выступать под эстонским флагом.
Представитель сборной Эстонии Кристьян Ильвес два дня подряд занял второе место в рамках домашнего этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя.
Юбилейный Тартуский марафон выиграл Хенри Роос с рекордом трассы 2:27:41,7. Вторым финишировал Марко Килп (+0:00:00,8), третьим — Лаури Леписто (+0:00:01,1).
Среди женщин победила Теэси Тууль (2:53:04,3). Мерилин Юрисаар заняла второе место (+0,00,02), третьей стала Татьяна Маннима (+0:00:19,1). Четвертое место у Польке Юстине Ковальчик-Текель.
Эстонская метательница молота Анна Мария Орел (27) объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего возлюбленного, метателя диска Кристьяна Чеха (25) из Словении.
В квалификации она пробежала дистанцию за 7,24 секунды, установив новый рекорд Эстонии. Предыдущий рекорд 7,28 секунды также принадлежал Выро, который она установила 17 февраля на соревнованиях в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже.
Таллиннский „Калев/Крамо“ второй год подряд стал чемпионом Эстонии по баскетболу, со счетом 3:0 взяв верх в финальной серии над командой Тартуского университета.
Сборная Эстонии по футболу проиграла Швейцарии в прощальном матче Томаса Хэберли и Константина Васильева. Товарищеская встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Эстонская шпажистка и двукратная олимпийская медалистка Катрина Лехис обратилась в суд с требованием пересмотреть решение Союза фехтования Эстонии не включать ее в состав национальной сборной на чемпионате Европы.
В чрезвычайно захватывающей борьбе за первое место в Delfi ERC Rally Estonia между двумя хорошими друзьями Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом первым стал Линнамяэ, который финишировал всего на 2,2 секунды быстрее.
Эстонский автогонщик Отт Тянак занял итоговое третье место на первом в истории этапе чемпионата мира по авторалли в Латвии.
Выиграл Ралли Латвии действующий чемпион мира финн Калле Рованперя.
Эстонский автогонщик Отт Тянак одержал 2 июня драматичную победу на Ралли Сардинии. Лидером соревнований долгое время был француз Себастьян Ожье, который по итогам субботних заездов опережал эстонца на 17 секунд. Перед воскресным заключительным отрезком ралли его преимущество сократилось до 6 секунд, но проколол колесо, и Тянак воспользовался этим, опередив конкурента на 0,2 секунды.
В 1/16 финала эстонская спортсменка одолела 39-летнюю Кан Ён Ми (14:13).
Подопечная Хелен Нелис-Наукас, Нелли Дифферт, победила Кан Ён Ми (Южная Корея) в 1/16 финала со счетом 14:13. В 1/8 финала она выиграла у Алиции Класик (Польша) 11:10 в овертайме после ничьей 10:10. В четвертьфинале Дифферт победила итальянку Альберту Сантуччо 10:9 в овертайме, нанеся решающий укол на 11-й секунде дополнительного времени.
В полуфинале она уступила Вивиан Конг Ман Вай (14:11), несмотря на несколько равных периодов. В матче за 3-е место Дифферт проиграла Эстер Мухари (Венгрия) 15:14 в овертайме после ничьей в основное время.
На Олимпиаде в Париже эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла седьмое место.
Эстонский пловец Крегор Цирк побил свой собственный рекорд Эстонии в полуфинале Олимпийских игр в Париже на 200 метров баттерфляем, показав время 1 минута 54,22 секунды. Он улучшил свой предыдущий национальный рекорд на 1,26 секунды и вышел в финал с пятым временем.
На Олимпиаде в Париже эстонская спортсменка Элизабет Пихела не смогла выйти в финал соревнований по прыжкам в высоту. На своей дебютной Олимпиаде 20-летняя Пихела преодолела стартовый рубеж в 1,83 метра, но не справилась с планкой на 1,88 метра.
Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67.
Данная дисциплина подарила массу эмоций. Сначала Скотейм и Уорнер, которые были одними из фаворитов, неудачно воспользовались своими попытками, а затем Эрм показал плохой результат - 4,60. После этого шансы Эрма на медаль, по сути, исчезли. Тилга взял высоту 4.70, но опасно упал во время высоты 4.90. Янек Ыйглане, напротив, дважды улучшил свой личный рекорд, взяв высоту 5.30 и разделил первое место с норвежцем Маркусом Ротом.
В десятиборье на Олимпийских играх в Париже победил 22-летний норвежец Маркус Рот, набравший 8796 очков. Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм сражались в упорной борьбе, но Ыйглане занял пятое место с личным рекордом 8572 очка, а Эрм - шестое с 8569. Карел Тилга занял 11-е место с 8377 очками.
Эстонец Пеэтер Олеск не вышел в финал соревнований по стрельбе из скорострельного пистолета на Олимпиаде в Париже. Он набрал 583 очка (289 и 294), что не хватило для попадания в финал, где выступили шесть лучших стрелков. Лидером квалификации стал китаец Ли Юэхун с 588 очками. Для Олеска эти игры стали третьими, и он показал свой лучший результат, улучшив позиции по сравнению с Рио (25-е место) и Токио (19-е место).
Представительница Алжира Иман Хелиф выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Париже, победив в финале бокса в полусреднем весе. Ранее Международная ассоциация бокса (IBA) обвиняла её в „проваленном гендерном тесте“. В финале 25-летняя Хелиф одержала победу над китайской боксёром Ян Лю со счётом 5:0.
Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин‑Леврон с мировым рекордом завоевала золото Олимпийских игр 2024 года в Париже в беге на 400 метров с барьерами. Она преодолела дистанцию за 50,37 секунды, улучшив собственное достижение, установленное в конце июня (50,65 секунды).
Сборная США по баскетболу в 17-й раз в истории победила на Олимпийских играх, обыграв Францию в финале Олимпиады-2024 со счётом 98:87. Самым результативным игроком стал Стефен Карри (24 очка), а у французов 26 очков набрал Виктор Вембаньяма. Карри впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр, а Леброн Джеймс стал трёхкратным олимпийским чемпионом. Бронзу завоевала сборная Сербии.
Ганн, выступающая под сценическим псевдонимом Рэйган (Raygun), продемонстрировала, пожалуй, худшее выступление за всю летнюю Олимпиаду. Ганн, являющаяся преподавательницей университета, хотела предложить на большой сцене нечто альтернативное. В принципе, цель была достигнута, но вместо положительных отзывов она стала посмешищем.
Соревнования по брейкингу впервые проводились на Олимпийских играх. Представительница Литвы Доминика Баневич (псевдоним Bgirl Nicka) завоевала серебро, уступив в финале японской брейк-дансершей Ами Юаса (Ami) со счётом 3:0. Судьи присудили Баневич 11 баллов во всех раундах, а Ами — 16. Золото досталось Ами, бронзу — Лю Цинъи (Bgirl 671) из Китая.
Кристин Таттар, теперь носящая фамилию Лятт после замужества с дискгольфистом Сильвером Ляттом, в этом сезоне одержала победу в семи турнирах высшей категории и одном турнире Большого шлема. Она завершила сезон на первом месте мирового рейтинга и стала первой женщиной в истории диск-гольфа, чей средний рейтинг превысил 1000 очков.
14 октября, в домашнем матче группового этапа Лиги наций УЕФА, сборная Эстонии по футболу уступила команде Швеции со счетом 0:3 на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне.
В последний раз „Пярну“ играл в финале Кубка Эстонии по волейболу в 2018 году, а победу праздновал в 2016-м. Команда из Пярну выиграла этот трофей 13 раз. В субботу, 14 декабря, в Тарту в финале Кубка Эстонии действующий чемпион „Бигбанк“ проиграл „Пярну“ со счетом 3:1 (19:25, 25:18, 25:21, 25:19).