БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ | Лучшие спортивные фотографии 2024 года от фотографов Delfi!

Эстонский автогонщик Отт Тянак занял итоговое третье место на первом в истории этапе чемпионата мира по авторалли в Латвии.

В чрезвычайно захватывающей борьбе за первое место в Delfi ERC Rally Estonia между двумя хорошими друзьями Георгом Линнамяэ и Робертом Вирвесом первым стал Линнамяэ, который финишировал всего на 2,2 секунды быстрее.

Эстонская шпажистка и двукратная олимпийская медалистка Катрина Лехис обратилась в суд с требованием пересмотреть решение Союза фехтования Эстонии не включать ее в состав национальной сборной на чемпионате Европы.

Сборная Эстонии по футболу проиграла Швейцарии в прощальном матче Томаса Хэберли и Константина Васильева. Товарищеская встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Таллиннский „Калев/Крамо“ второй год подряд стал чемпионом Эстонии по баскетболу, со счетом 3:0 взяв верх в финальной серии над командой Тартуского университета.

В квалификации она пробежала дистанцию за 7,24 секунды, установив новый рекорд Эстонии. Предыдущий рекорд 7,28 секунды также принадлежал Выро, который она установила 17 февраля на соревнованиях в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже.

Эстонская метательница молота Анна Мария Орел (27) объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего возлюбленного, метателя диска Кристьяна Чеха (25) из Словении.

Представитель сборной Эстонии Кристьян Ильвес два дня подряд занял второе место в рамках домашнего этапа Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя.

Скелетон в Латвии очень популярен благодаря братьям Дукурсам, в то время как в Эстонии этот вид спорта остается малоизвестным. Однако уроженка латвийской Валки Дарта Эстере Зунте, чья мать — эстонка, в 2022 году приняла решение выступать под эстонским флагом.

Выиграл Ралли Латвии действующий чемпион мира финн Калле Рованперя.

Эстонский автогонщик Отт Тянак одержал 2 июня драматичную победу на Ралли Сардинии. Лидером соревнований долгое время был француз Себастьян Ожье, который по итогам субботних заездов опережал эстонца на 17 секунд. Перед воскресным заключительным отрезком ралли его преимущество сократилось до 6 секунд, но проколол колесо, и Тянак воспользовался этим, опередив конкурента на 0,2 секунды.

В 1/16 финала эстонская спортсменка одолела 39-летнюю Кан Ён Ми (14:13).

Подопечная Хелен Нелис-Наукас, Нелли Дифферт, победила Кан Ён Ми (Южная Корея) в 1/16 финала со счетом 14:13. В 1/8 финала она выиграла у Алиции Класик (Польша) 11:10 в овертайме после ничьей 10:10. В четвертьфинале Дифферт победила итальянку Альберту Сантуччо 10:9 в овертайме, нанеся решающий укол на 11-й секунде дополнительного времени.

В полуфинале она уступила Вивиан Конг Ман Вай (14:11), несмотря на несколько равных периодов. В матче за 3-е место Дифферт проиграла Эстер Мухари (Венгрия) 15:14 в овертайме после ничьей в основное время.

На Олимпиаде в Париже эстонская мужская четверка парная (Михаил Куштейн, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак) заняла седьмое место.

Эстонский пловец Крегор Цирк побил свой собственный рекорд Эстонии в полуфинале Олимпийских игр в Париже на 200 метров баттерфляем, показав время 1 минута 54,22 секунды. Он улучшил свой предыдущий национальный рекорд на 1,26 секунды и вышел в финал с пятым временем.

На Олимпиаде в Париже эстонская спортсменка Элизабет Пихела не смогла выйти в финал соревнований по прыжкам в высоту. На своей дебютной Олимпиаде 20-летняя Пихела преодолела стартовый рубеж в 1,83 метра, но не справилась с планкой на 1,88 метра.

Эрм преодолел дистанцию за 47,19, Ыйглане установил личный рекорд - 48,02, а Тилга - 48,67.