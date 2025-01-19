Мнение
19.01.2025, 10:02

„Ты заказывал оленя?“ Американистка про инаугурацию, явные цели Трампа и Маска, шансы ухода НАТО из Балтии

 
Кристина Худенко
Новоизбранный президент США Дональд Трамп
Новоизбранный президент США Дональд Трамп
ФОТО: BRANDON BELL | Scanpix

На что надеются миллиардеры, которые несут подношения и лихие идеи в поместье Трампа Мар-а-Лаго? Это не пахнет диктатурой? Как пройдет инаугурация и что стоит за заявлениями Трампа про Гренландию, Панаму и Канаду? Куда повело Маска и Цукерберга? Могут ли судьбу Украины решать без Зеленского? Не оставит ли Трамп страны Балтии без зонтика НАТО? Американистка Александра Филиппенко рассказала Delfi, что изменит приход Трампа.

Сотрудница британского научного центра European Leadership Network американистка Александра Филиппенко больше двух лет живет в Вильнюсе и говорит, что пока чувствует себя там абсолютно безопасно. Даже если Трамп что-то громкое заявит — это еще не значит, что так оно и будет.

Происходящее вокруг сегодняшней ставки Трампа - поместья Мар-а-Лаго в Майями — до боли напоминает русскую сказку, когда все идут к царю на поклон. „Ты вчерась просил ковер,— Ну дак я его припер“, „Ты заказывал оленя — Ну дак вот тебе олень!“... Apple жертвует миллион в Фонд инаугурации, Маск там буквально живет, в очереди на лобызание Безос, Цукерберг, Open AI, chat GPT... Не удивлюсь, если из Грозного пришлют жеребца.

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