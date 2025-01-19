„Ты заказывал оленя?“ Американистка про инаугурацию, явные цели Трампа и Маска, шансы ухода НАТО из Балтии

Сотрудница британского научного центра European Leadership Network американистка Александра Филиппенко больше двух лет живет в Вильнюсе и говорит, что пока чувствует себя там абсолютно безопасно. Даже если Трамп что-то громкое заявит — это еще не значит, что так оно и будет.

Происходящее вокруг сегодняшней ставки Трампа - поместья Мар-а-Лаго в Майями — до боли напоминает русскую сказку, когда все идут к царю на поклон. „Ты вчерась просил ковер,— Ну дак я его припер“, „Ты заказывал оленя — Ну дак вот тебе олень!“... Apple жертвует миллион в Фонд инаугурации, Маск там буквально живет, в очереди на лобызание Безос, Цукерберг, Open AI, chat GPT... Не удивлюсь, если из Грозного пришлют жеребца.

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