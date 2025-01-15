15.01.2025, 19:06
МНЕНИЕ | Новая политика Трампа поставит нас на грань Третьей мировой войны
Китай и Россия ждут, когда расколется НАТО
ФОТО: | AFP
Может быть, современному миру действительно нужна такая встряска? Потому что Запад за эти три года, обладая всеми возможностями наладить полноценный ленд-лиз и помочь Украине победить, так этого и не сделал, опасаясь „эскалации“.
Король Дании Фредерик X недавно распорядился изменить королевский герб – один из государственных символов Дании. В новой версии герба большее внимание уделяется символам автономных регионов Датского королевства – Фарерских островов и Гренландии.
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