Мнение
15.01.2025, 19:06

МНЕНИЕ | Новая политика Трампа поставит нас на грань Третьей мировой войны

 
Китай и Россия ждут, когда расколется НАТО
Такое рукопожатие может оказаться заразным.
Такое рукопожатие может оказаться заразным.
ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI | AFP

Может быть, современному миру действительно нужна такая встряска? Потому что Запад за эти три года, обладая всеми возможностями наладить полноценный ленд-лиз и помочь Украине победить, так этого и не сделал, опасаясь „эскалации“.

Король Дании Фредерик X недавно распорядился изменить королевский герб – один из государственных символов Дании. В новой версии герба большее внимание уделяется символам автономных регионов Датского королевства – Фарерских островов и Гренландии.

Причины этих символических перемен очевидны – вновь избранный президент США Дональд Трамп стал вдруг активно продвигать идею „покупки“ Гренландии. При этом премьер самой Гренландии Муте Эгеде также требует независимости от Дании, хотя и на претензии Трампа отвечает, что остров „не продается“. Налицо столкновение регионалистской позиции гренландцев, которые хотят самоопределения, и двух империй, соперничающих за эту богатую колонию.

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