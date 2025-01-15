МНЕНИЕ | Новая политика Трампа поставит нас на грань Третьей мировой войны

Причины этих символических перемен очевидны – вновь избранный президент США Дональд Трамп стал вдруг активно продвигать идею „покупки“ Гренландии. При этом премьер самой Гренландии Муте Эгеде также требует независимости от Дании, хотя и на претензии Трампа отвечает, что остров „не продается“. Налицо столкновение регионалистской позиции гренландцев, которые хотят самоопределения, и двух империй, соперничающих за эту богатую колонию.