„Путин будет умолять США дать ему капитулировать“. Эксперт рассказал о планах Трампа по завершению войны в Украине

Это очень простые и понятные шаги, которые должны предпринять партнеры Украины, не вступая в боевые действия. От США требуется полтриллиона долларов в рамках ленд-лиза, специально предназначенного для нужд Украины, без ограничений, чтобы Украина могла сама определять, что нам необходимо, а США обеспечивали нас всем необходимым, чтобы мы использовали это на свое усмотрение. Нам нужна техника, деньги от американцев нам не нужны. США должны вложиться в нашу технику, так как у европейских стран нет таких запасов вооружений, как у них.

Американцы также должны оказывать экономическое давление на всю коалицию, в которую входят Китай, Россия и их союзники.

Уже первые назначения на должности показывают, что США планируют оказать серьезное экономическое давление на Китай, и этого было бы достаточно. И нужен ленд-лиз. На самом деле США, даже Байден, могли бы заново запустить этот процесс. Если сделать это сейчас, то к 21 января Путин будет стоять на коленях. Правда, не перед Украиной, а перед Трампом, умоляя его предоставить возможность капитулировать.

Если это произойдет, то станет возможным завершить военные действия в Украине и обеспечить, чтобы Россия не смогла развивать военное производство дальше Урала. В таком случае у России больше не будет возможности восстановить свою армию и угрожать соседям. Это также гарантировало бы, например, безопасность стран Балтии.

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