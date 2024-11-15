За рубежом
15.11.2024, 15:30

„К 21 января Путин будет стоять на коленях“. Военный эксперт рассказал, как быстрее закончить войну в Украине

 
Трамп не позволит Путину проглотить Украину или отдаст ее за 24 часа?
Танк Leopard 2 в восточной Украине
Танк Leopard 2 в восточной Украине
ФОТО: Збройні сили України | Facebook

США, даже президент Байден, могут запустить процесс предоставления ленд-лиза Украине. Если сделать это сейчас, то к 21 января Путин будет стоять на коленях. Правда, не перед Украиной, а перед Трампом, умоляя его предоставить возможность капитулировать, считает военный эксперт Роман Свитан.

Потеря Крыма лишила бы Россию стратегического интереса в Украине, что, вероятно, привело бы к решению России отступить из Украины. Крым для России — это вопрос жизни и смерти: если они утратят военный контроль над полуостровом, они потеряют мотивацию продолжать войну с Украиной, потому что это станет для них катастрофой. Они отступят и будут рассматривать возможность капитуляции, готовые заплатить репарации.

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