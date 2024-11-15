15.11.2024, 15:30
„К 21 января Путин будет стоять на коленях“. Военный эксперт рассказал, как быстрее закончить войну в Украине
Трамп не позволит Путину проглотить Украину или отдаст ее за 24 часа?
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США, даже президент Байден, могут запустить процесс предоставления ленд-лиза Украине. Если сделать это сейчас, то к 21 января Путин будет стоять на коленях. Правда, не перед Украиной, а перед Трампом, умоляя его предоставить возможность капитулировать, считает военный эксперт Роман Свитан.