„К 21 января Путин будет стоять на коленях“. Военный эксперт рассказал, как быстрее закончить войну в Украине

Потеря Крыма лишила бы Россию стратегического интереса в Украине, что, вероятно, привело бы к решению России отступить из Украины. Крым для России — это вопрос жизни и смерти: если они утратят военный контроль над полуостровом, они потеряют мотивацию продолжать войну с Украиной, потому что это станет для них катастрофой. Они отступят и будут рассматривать возможность капитуляции, готовые заплатить репарации.