Партия Koos в четвертом квартале получила рекордные в своей истории пожертвования(1)
Зарегистрированная в мае 2023 года партия Koos в последнем квартале 2024 года получила рекордные в своей истории пожертвования на общую сумму 31 631 евро.
Как в четверг, 16 января, сказала порталу Rus.ERR член правления Koos Юлия Смоли, речь идет о деньгах, которые партия и ее сторонники собирали на уплату залога, необходимого для освобождения из-под стражи одного из лидеров политической силы Айво Петерсона, обвиняемого в государственной измене.
„Мы призывали людей помочь, и они откликнулись. Но это не те деньги, на которые партия может рассчитывать при планировании своей деятельности. Речь идет именно о сборе средств на уплату залога для освобождения Айво Петерсона. То есть эти деньги, которые нам поступили, мы людям вернем. По сути, они просто дали им нам в долг. Да, были те, кто пожертвовал какие-то суммы безвозвратно, но основная масса все же получит свои деньги назад“, - объяснила Смоли.
Ранее суд постановил, что Айво Петерсона можно освободить под залог в размере 150 000 евро, но сбор такой большой суммы - непосильная задача для партии.
Судебный процесс над Айво Петерсоном, задержанным в марте прошлого года и позднее обвиненным в госизмене, начался в ноябре 2023 года. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение на срок от 6 до 20 лет или пожизненно.