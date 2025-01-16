Новости Эстонии
16.01.2025, 15:40

Партия Koos в четвертом квартале получила рекордные в своей истории пожертвования

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Один из лидеров Koos Айво Петерсон
Один из лидеров Koos Айво Петерсон
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Зарегистрированная в мае 2023 года партия Koos в последнем квартале 2024 года получила рекордные в своей истории пожертвования на общую сумму 31 631 евро.

Как в четверг, 16 января, сказала порталу Rus.ERR член правления Koos Юлия Смоли, речь идет о деньгах, которые партия и ее сторонники собирали на уплату залога, необходимого для освобождения из-под стражи одного из лидеров политической силы Айво Петерсона, обвиняемого в государственной измене.

„Мы призывали людей помочь, и они откликнулись. Но это не те деньги, на которые партия может рассчитывать при планировании своей деятельности. Речь идет именно о сборе средств на уплату залога для освобождения Айво Петерсона. То есть эти деньги, которые нам поступили, мы людям вернем. По сути, они просто дали им нам в долг. Да, были те, кто пожертвовал какие-то суммы безвозвратно, но основная масса все же получит свои деньги назад“, - объяснила Смоли.

Ранее суд постановил, что Айво Петерсона можно освободить под залог в размере 150 000 евро, но сбор такой большой суммы - непосильная задача для партии.

Судебный процесс над Айво Петерсоном, задержанным в марте прошлого года и позднее обвиненным в госизмене, начался в ноябре 2023 года. В случае признания виновным ему грозит тюремное заключение на срок от 6 до 20 лет или пожизненно.

В чем обвиняется Петерсон?

В сентябре 2023 года Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинение гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси в государственной измене, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову — в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.

Согласно обвинению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Петерсон и Роотси на основании полученных из РФ указаний сознательно и организованно помогали России и лицам, действующим от имени российских ведомств, в ненасильственных действиях против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонской Республики.

Кроме этого, Петерсон помогал обвиняемому Андронову в ненасильственных действиях, направленных против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.

Все трое находятся под стражей.

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