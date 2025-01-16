Партия Koos в четвертом квартале получила рекордные в своей истории пожертвования

Как в четверг, 16 января, сказала порталу Rus.ERR член правления Koos Юлия Смоли, речь идет о деньгах, которые партия и ее сторонники собирали на уплату залога, необходимого для освобождения из-под стражи одного из лидеров политической силы Айво Петерсона , обвиняемого в государственной измене.

„Мы призывали людей помочь, и они откликнулись. Но это не те деньги, на которые партия может рассчитывать при планировании своей деятельности. Речь идет именно о сборе средств на уплату залога для освобождения Айво Петерсона. То есть эти деньги, которые нам поступили, мы людям вернем. По сути, они просто дали им нам в долг. Да, были те, кто пожертвовал какие-то суммы безвозвратно, но основная масса все же получит свои деньги назад“, - объяснила Смоли.