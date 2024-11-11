Суд над Айво Петерсоном: о чем рассказал обвиняемый в понедельник?

Обвинительное заключение по делу Айво Петерсона состоит из трех частей, каждая из которых связана с Петерсоном, в одной из них содержится обвинения в адрес Дмитрия Роотси и еще в одной — обвинения против Андрея Андронова. Согласно той части обвинительного заключения, которая касается только Петерсона, он на фоне всей своей деятельности создал подразделение гражданской обороны, чтобы объединить в Эстонии лиц, с недоверием настроенных в отношении правительства, и создать организацию, работающую в интересах России. Подобные, на первый взгляд благотворительные, организации существуют и в Украине.

Петерсон рассказал в суде, что идея для этого пришла на основе подобных организаций. „В то время в Эстонии уже работало много организаций, помогающих Украине, и мы подумали, что могли бы сделать что-то подобное, но на местном уровне и с местными людьми. Я очень внимательно следил, что происходило в Украине“, - сказал он. По его словам, создание подразделения ни было напрямую связано с созданием в будущем партии Koos. „Мы были очень далеки от создания партии, ничего до конца не обсудили“, - сказал он.