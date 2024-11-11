Суд над Айво Петерсоном: о чем рассказал обвиняемый в понедельник?
Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился процесс над Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене. Петерсон в ходе заседания рассказал, как шла дискуссия о создании подразделения гражданской обороны.
Обвинительное заключение по делу Айво Петерсона состоит из трех частей, каждая из которых связана с Петерсоном, в одной из них содержится обвинения в адрес Дмитрия Роотси и еще в одной — обвинения против Андрея Андронова. Согласно той части обвинительного заключения, которая касается только Петерсона, он на фоне всей своей деятельности создал подразделение гражданской обороны, чтобы объединить в Эстонии лиц, с недоверием настроенных в отношении правительства, и создать организацию, работающую в интересах России. Подобные, на первый взгляд благотворительные, организации существуют и в Украине.