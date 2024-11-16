Лидеры KOOS обещают создать в Эстонии новый „Народный фронт“. При чем тут Кремль?

Вот как описал сложившуюся ситуацию с трибуны конгресса российских соотечественников Олег Иванов: „После успешных для нас выборов в парламент страны [Рийгикогу – прим.ред.], когда я и мой соратник [Айво Петерсон] набрали много голосов, мой соратник был посажен в тюрьму за то, что мы не хотели идти на войну с Россией. И мы запустили три процесса в Организации объединенных наций. Успешно их запустили благодаря помощи тех людей, которые находятся в этом зале [выделено редакцией]. Я хочу выразить им огромную благодарность.“

Тут нужно напомнить, что в марте 2023 года тогдашнему лидеру партии KOOS Айво Петерсону были предъявлены обвинения по 235-й статье Пенитенциарного кодекса, которая предполагает до шести лет тюрьмы за создание или поддержание отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. Суд над Петерсоном продолжается. 7 октября Харьюский уездный суд разрешил выпустить его под залог в 150 000 евро, правда на сегодняшний день эту сумму собрать так и не удалось.

Нынешний, 8-й по счету, конгресс можно было бы оставить без внимания, если бы на нем с трибуны не выступил один из лидеров эстонской партии KOOS Олег Иванов, уже несколько лет проживающий в России. Публикацию, свидетельствующую об этом, он разместил на своей странице в Facebook. Она набрала 118 лайков, 33 комментария и 22 репоста. Кстати, на данный момент у партии KOOS нет председателя как такового. И Олег Иванов, и Айво Петерсон, который долгое время был лицом политической силы, сейчас являются членами правления, наряду еще с семью однопартийцами.

30-31 октября в помещениях храма Христа Спасителя в Москве состоялся 8-й Всемирный съезд соотечественников, который, судя по описанию на официальной странице, является „Высшим представительным органом, обеспечивающим взаимодействие соотечественников [российских – прим.ред.] с органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации“. Первый такой конгресс прошел в октябре 2001 года, полтора года спустя после вступления Владимира Путина в должность президента РФ.

Что касается участия партии KOOS в последних выборах, то тут стоит привести несколько цифр. На выборах в Рийгикогу 2023 года Айво Петерсон, баллотировавшийся вместе со своими соратниками по списку Объединенной левой партии, набрал 3970 голосов, а Олег Иванов – 2703 голоса. Весь объединенный список получил 14605 голосов, то есть 2,4%. А в мае этого года, на выборах в Европейский парламент, Айво Петерсон получил уже 11503 голоса (3,1%), причем находясь под стражей.

Далее в своем выступлении Иванов утверждает, что именно благодаря давлению со стороны ООН, Харьюский суд вынес постановление, разрешающее выпустить Петерсона под залог. Проверить такие утверждения нам не удалось.

Кроме видео с записью речи Иванова на конгрессе российских соотечественников, в его публикации в Facebook содержится и еще один ролик, который он, судя по тексту, записал незадолго до своего официального выступления. Олег Иванов стоит в кадре на фоне того самого московского храма Христа Спасителя, где и проходило мероприятие.

„Друзья, близкие, родные! Всем привет! – начинает свое видео Иванов. – Ну, вы знаете, что в Эстонии сейчас происходят очередные нападки на русских людей, которых пытаются лишить права голоса перед муниципальными выборами. Для того, чтобы партия KOOS не набрала бы достаточно голосов, чтобы не пустить нас во власть“.

Далее Иванов утверждает, что глава МВД Лаури Ляэнеметс своими заявлениями выставляет сторонников партии KOOS нелояльными гражданами, и продолжает: