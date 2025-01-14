СЕГОДНЯ | Молодежный ЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии набрать первые очки в матче с Южной Кореей?

С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — борются за единственную путевку во второй по значимости Дивизион IA. Команда, которая займет последнее место, опустится в четвертый Дивизион IIA.

В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии потерпела крупное поражение от Украины со счетом 1:8. Эстонцы начали матч активно, но уже на шестой минуте проигрывали 0:2. Украина продолжала наращивать преимущество, и к концу второго периода счет был 5:0. В третьем периоде украинцы увеличили отрыв до 8:0, но в концовке Эстония забросила свою первую шайбу — голом отметился Артем Орлов.

Во втором матче наша сборная проиграла Японии со счетом 3:7 (1:2, 1:3, 1:2). Эстонцы открыли счет на второй минуте благодаря голу Максима Буркова, но японцы быстро сравняли, а затем вышли вперед. Во втором периоде японцы увеличили преимущество, а травма вратаря Эстонии, Кристофера Рембетти, усугубила ситуацию. В третьем периоде Эстония сократила отставание, но в конце Япония вновь забросила в пустые ворота, установив окончательный счет.

У Южной Кореи на молодежном чемпионате мира дела обстоят немного лучше. Команда, в составе которой средний возраст игроков 19 лет (у Эстонии - 18 лет), уступила Италии в первом туре со счетом 1:3, но во втором туре смогла сыграть вничью с Японией (3:3). В серии буллитов корейцы продемонстрировали отличную игру, одержав победу со счетом 2:0.

На прошлом чемпионате мира юношеская сборная Южной Кореи выступала во втором дивизионе группы А, где заняла первое место, одержав пять побед из пяти матчей.

Молодежная сборная Эстонии сыграла шесть матчей против Южной Кореи, одержав три победы, дважды сыграв вничью и трижды потерпев поражение.

Турнирная таблица:

Календарь сборной Эстонии:

11 января

12 января

14 января

Южная Корея – Эстония. Начало в 19:30

16 января

Эстония – Польша. Начало в 19:30

17 января

Италия– Эстония. Старт в 19:30

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