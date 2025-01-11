ВИДЕО | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии стартовала с разгромного поражения от Украины, а судья покинул площадку на носилках

Эстонские хоккеисты начали матч активно, однако на шестой минуте столкнулись с трудностями, проигрывая украинской сборной со счетом 0:2. Сначала на 5-й минуте открыл счет Никита Куликов, а через минуту успех закрепил Родион Койда. В середине первого периода, на 16-й минуте, Алексей Евтехьев воспользовался выходом один на один и увеличил преимущество Украины до 0:3.

Несмотря на три пропущенные шайбы в первом периоде, эстонская команда не сдалась и продолжала атаковать, нанеся 9 бросков по воротам соперника, в то время как украинцы ответили 8 бросками.

Во втором периоде эстонцы начали действовать увереннее, но украинская сборная не упустила возможности увеличить отрыв. На 10-й минуте Никита Куликов оформил дубль, а через 10 секунд Богдан Трущенко отправил пятую шайбу в ворота эстонцев, доведя счет до 5:0. Эстонцы продолжали искать шансы для взятия ворот, нанеся 10 бросков в этом отрезке, однако украинцы сделали 13 бросков.

В начале третьего периода украинцы вновь увеличили свое преимущество: Николай Косарев дальним броском довел счет до 6:0. Через пять минут Родион Койда перехватил пас и уверенно реализовал момент, сделав счет 7:0.

На 8-й минуте третьего периода произошел неприятный инцидент: шайба рикошетом попала в судью, травмировав его. После того как арбитру оказали медицинскую помощь, он был вынужден покинуть площадку на носилках. После паузы украинцы быстро вернулись к игре, и Никита Куликов оформил хет-трик, увеличив счет до 8:0.

В концовке третьего периода эстонские хоккеисты порадовали болельщиков, забросив свою первую шайбу на турнире. Автором гола стал Артем Орлов, установивший окончательный счет — 8:1.

В воскресенье, 12 января, молодежная сборная Эстонии по хоккею встретится с командой Японии. Матч начнется в 16:00.

Турнир проходит с 11 по 17 января в Таллинне (Эстония). В мировой иерархии — это третий по силе дивизион. Чтобы подняться во второй, эстонской команде нужно занять первое место.