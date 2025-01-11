ВИДЕО | МЧМ по хоккею: сборная Эстонии стартовала с разгромного поражения от Украины, а судья покинул площадку на носилках(15)
В субботу, 11 января, молодежная сборная Эстонии до 20 лет стартовала на чемпионате мира (1-й дивизион, группа „В“) с крупного поражения. В ледовом холле Тондираба эстонские хоккеисты уступили сборной Украины со счетом 1:8 (0:3, 0:2, 1:3).
Эстонские хоккеисты начали матч активно, однако на шестой минуте столкнулись с трудностями, проигрывая украинской сборной со счетом 0:2. Сначала на 5-й минуте открыл счет Никита Куликов, а через минуту успех закрепил Родион Койда. В середине первого периода, на 16-й минуте, Алексей Евтехьев воспользовался выходом один на один и увеличил преимущество Украины до 0:3.
Несмотря на три пропущенные шайбы в первом периоде, эстонская команда не сдалась и продолжала атаковать, нанеся 9 бросков по воротам соперника, в то время как украинцы ответили 8 бросками.
Во втором периоде эстонцы начали действовать увереннее, но украинская сборная не упустила возможности увеличить отрыв. На 10-й минуте Никита Куликов оформил дубль, а через 10 секунд Богдан Трущенко отправил пятую шайбу в ворота эстонцев, доведя счет до 5:0. Эстонцы продолжали искать шансы для взятия ворот, нанеся 10 бросков в этом отрезке, однако украинцы сделали 13 бросков.
В начале третьего периода украинцы вновь увеличили свое преимущество: Николай Косарев дальним броском довел счет до 6:0. Через пять минут Родион Койда перехватил пас и уверенно реализовал момент, сделав счет 7:0.
На 8-й минуте третьего периода произошел неприятный инцидент: шайба рикошетом попала в судью, травмировав его. После того как арбитру оказали медицинскую помощь, он был вынужден покинуть площадку на носилках. После паузы украинцы быстро вернулись к игре, и Никита Куликов оформил хет-трик, увеличив счет до 8:0.
В концовке третьего периода эстонские хоккеисты порадовали болельщиков, забросив свою первую шайбу на турнире. Автором гола стал Артем Орлов, установивший окончательный счет — 8:1.
В воскресенье, 12 января, молодежная сборная Эстонии по хоккею встретится с командой Японии. Матч начнется в 16:00.
Турнир проходит с 11 по 17 января в Таллинне (Эстония). В мировой иерархии — это третий по силе дивизион. Чтобы подняться во второй, эстонской команде нужно занять первое место.
В турнире принимают участие сборные Эстонии, Украины, Польши, Италии, Южной Кореи и Японии.
В первом матче дня Польша уступила Италии со счётом 4:7.
Расписание турнира можно найти ЗДЕСЬ.