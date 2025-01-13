В Эстонии могут запретить держать собак на цепи. Острее всего этот вопрос стоит в Ида-Вирумаа

„Чтобы люди могли обеспечить другие условия для своих собак“

Руководитель отдела по безопасности пищевых продуктов Министерства регионального развития и сельского хозяйства Кадри Каугеранд подтвердила, что готовится новый закон о защите животных, в котором, среди прочего, хотят запретить постоянное содержание собак на цепи.„Общество развивается. Животное – это член семьи, который нуждается в заботе и внимании, и мы не можем оставить его на цепи. С течением времени эта тема стала более актуальной. Мы должны решить эту проблему, потому что цепь – не место для собаки, животных нельзя держать на цепи“, – сказала Каугеранд.

Проблема особенно актуальна в сельской местности. По словам пресс-секретаря Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху, случаи, когда собак постоянно держат на цепи, очень распространены. „Это проблема по всей Эстонии, особенно в пригородных районах. Чаще всего мы работали с регионом Ида-Вирумаа, где национальные взгляды на данную тему отличаются. Там нам приходится проводить больше разъяснительной работы. Нередки случаи, когда собак постоянно держат на цепи либо с целью охраны зданий, либо территории“, – привела пример Карураху и подтвердила, что в новом законе хотят предусмотреть и переходный период, чтобы люди могли обеспечить другие условия для своих собак.

Основными внутригосударственными зоозащитными правовыми актами являются: закон о защите животных, закон об эпизоотии и закон о ветеринарии, а также постановления, принятые на их основании. Помимо этого, важную роль в области защиты животных играют закон об охране природу, закон об охоте и закон о рыбалке, которыми регулируется защита и использование свободно живущих в природе животных.

Закон о защите животных регулирует защиту животных от человеческого действия или бездействия, которые угрожают или могут угрожать здоровью и благополучию животных. Животное в понимании закона о защите животных — это млекопитающее, птица, земноводное, рыба либо беспозвоночное.

К примеру, в законе прописаны различные условия содержания, например, каким должен быть вольер, ограждение, микроклимат помещения или здания, где содержится домашнее животное.

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