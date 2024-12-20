20.12.2024, 14:36
Заводчик померанских шпицев, прятавший их от проверяющих, требует через суд вернуть почти 90 собак(5)
ФОТО: Kuvatõmmis / TV3 uudised
В Таллиннском административном суде в самом разгаре судебное разбирательство по поводу методов разведения собак в питомнике, который существует уже 24 года, пишет издание Eesti Ekspress.
В середине сентября сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) пришли с проверкой в частный дом в столичном районе Кристийне, чтобы проверить, соблюдаются ли в устроенном там питомнике законы, призванные защищать животных.
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