Заводчик померанских шпицев, прятавший их от проверяющих, требует через суд вернуть почти 90 собак

В середине сентября сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) пришли с проверкой в частный дом в столичном районе Кристийне, чтобы проверить, соблюдаются ли в устроенном там питомнике законы, призванные защищать животных.

Как следует из составленного чиновниками протокола, около 40 первом этаже дома, в помещении за гаражом. Еще около 20 собак бегали во дворе дома. На втором этаже дома также находилось около 20 шпицев. Некоторые из них были помещены в клетки, пол которых был усеян фекалиями.