ЧП и криминал
20.12.2024, 14:36

Заводчик померанских шпицев, прятавший их от проверяющих, требует через суд вернуть почти 90 собак

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Полный дом собак: в помещениях частного дома и во дворе находилось около ста собак. Животных сняли в тот момент, когда на „щенячью фабрику“ пришли проверяющие.
Полный дом собак: в помещениях частного дома и во дворе находилось около ста собак. Животных сняли в тот момент, когда на „щенячью фабрику“ пришли проверяющие.
ФОТО: Kuvatõmmis / TV3 uudised

В Таллиннском административном суде в самом разгаре судебное разбирательство по поводу методов разведения собак в питомнике, который существует уже 24 года, пишет издание Eesti Ekspress.

В середине сентября сотрудники Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) пришли с проверкой в частный дом в столичном районе Кристийне, чтобы проверить, соблюдаются ли в устроенном там питомнике законы, призванные защищать животных.

Как следует из составленного чиновниками протокола, около 40 первом этаже дома, в помещении за гаражом. Еще около 20 собак бегали во дворе дома. На втором этаже дома также находилось около 20 шпицев. Некоторые из них были помещены в клетки, пол которых был усеян фекалиями.

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