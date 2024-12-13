Ужасная находка в центре Таллинна: кто-то пытается убить собак?

Прогулки на поводке: Всегда держите собаку на поводке, чтобы предотвратить случайное поедание чего-либо на земле. Это особенно важно в местах, где часто бывают выброшенные продукты или химические вещества.

Избегать мест с большим количеством мусора: Прогулки стоит планировать в местах, где меньше мусора и потенциальных ядовитых веществ, таких как старые продукты, лекарства или отравляющие вещества.

Обучение „не брать“: Научите собаку не поднимать с земли предметы и не есть что попало. Используйте команды, такие как „нельзя“ или „фу“, чтобы предотвратить поедание посторонних вещей.

Использование намордника: В случае, если собака склонна хватать все с земли, можно использовать намордник, чтобы избежать попадания в желудок опасных предметов.

Осмотр окружающей территории: Во время прогулок внимательно следите за тем, что находится на пути вашей собаки. Особенно это касается мест, где могут быть остатки пищи, токсичные вещества или средства для уничтожения насекомых.

Следите за следами отравляющих веществ: В осенне-зимний период часто используются антифризы, соли для дорог и другие химикаты, которые могут быть опасны для собак. По возможности избегайте таких мест, а после прогулки тщательно мойте лапы питомца.

Проверка на отравления: Если собака поела что-то подозрительное, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Некоторые симптомы отравления включают рвоту, понос, апатию, судороги, затрудненное дыхание.