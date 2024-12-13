Звери
13.12.2024, 11:35

Ужасная находка в центре Таллинна: кто-то пытается убить собак?

 (3)
Булавки в попкорне.
Булавки в попкорне.
ФОТО: Jane Philips | Facebook

В социальных сетях распространяются фотография найденного на улице в центре Таллина попкорна, начиненного булавками. Владельцев собак предупреждают об опасности.

„Я нашла это сегодня на улице Роозикрантси. Разбросано по всей улице. Такие нелюди есть среди нас! Следите за своим животными“, — написала Яане Филипс под опубликованной фотографией. Изображение было распространено в качестве предупреждения в нескольких тематических группах, и, как и следовало ожидать, вызывало как страх, так и возмущение пользователей. К счастью, о жертвах пока сообщений не поступало.

МуПо в курсе

В курсе ситуации и Муниципальная полиция Таллинна (МуПо). „Мы также видели распространяемую в социальных сетях публикацию, но отдельно нам сообщений не поступало“, — сказала руководитель отдела производств и региональной работы MуПо Крислин Пярт.

„Если вы заметите что-то подобное в общественном месте, просим вас сообщить об этом по телефону городской помощи Таллинна 14410, чтобы мы могли передать информацию владельцу территории для приведения ее в порядок. По возможности (не подвергая себя риску), вы можете выбросить подозрительную „еду“ в мусорное ведро. Если чья-то жизнь или здоровье в опасности, всегда нужно звонить по номеру экстренной помощи 112“, — напомнила представитель муниципальной полиции.

Как защитить питомцев?

Чтобы защитить собак от отравлений на улице, можно принять несколько мер предосторожности:

  • Прогулки на поводке: Всегда держите собаку на поводке, чтобы предотвратить случайное поедание чего-либо на земле. Это особенно важно в местах, где часто бывают выброшенные продукты или химические вещества.

  • Избегать мест с большим количеством мусора: Прогулки стоит планировать в местах, где меньше мусора и потенциальных ядовитых веществ, таких как старые продукты, лекарства или отравляющие вещества.

  • Обучение „не брать“: Научите собаку не поднимать с земли предметы и не есть что попало. Используйте команды, такие как „нельзя“ или „фу“, чтобы предотвратить поедание посторонних вещей.

  • Использование намордника: В случае, если собака склонна хватать все с земли, можно использовать намордник, чтобы избежать попадания в желудок опасных предметов.

  • Осмотр окружающей территории: Во время прогулок внимательно следите за тем, что находится на пути вашей собаки. Особенно это касается мест, где могут быть остатки пищи, токсичные вещества или средства для уничтожения насекомых.

  • Следите за следами отравляющих веществ: В осенне-зимний период часто используются антифризы, соли для дорог и другие химикаты, которые могут быть опасны для собак. По возможности избегайте таких мест, а после прогулки тщательно мойте лапы питомца.

  • Проверка на отравления: Если собака поела что-то подозрительное, незамедлительно обратитесь к ветеринару. Некоторые симптомы отравления включают рвоту, понос, апатию, судороги, затрудненное дыхание.

  • Регулярные ветеринарные осмотры: Регулярные визиты к ветеринару помогут убедиться, что у вашей собаки нет заболеваний или предрасположенности к отравлениям.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии