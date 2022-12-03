Ссоры, угрозы, оскорбления. Тяжелая история об усыплении 13 собак в Тартуском приюте(6)
Официальные лица не нашли никаких нарушений по факту умерщвления собак, но защитники животных крайне недовольны, сотрудники приюта получают угрозы, пожертвования сократились, а многие волонтеры подумывают об уходе, пишет Eesti Ekspress.
Каждый, кто ветреным осенним утром стоял во дворе фермы в деревне Трески в Сетомаа, понимал, что развернувшаяся перед ним картина — не случайность, а следствие долгого процесса: трупы животных были повсюду — на улице, в доме, даже на чердаке. Во дворе лежали три мертвых пса, а вокруг дома бегала стая из пары десятков собак.
Эти животные принадлежали нелюдимому старику Паулю, тело которого нашли в доме несколькими днями ранее. 13 сентября волостной социальный работник пришел к Паулю за списком покупок, но дверь никто не открыл. Социальный работник вызвал полицию и спасателей, которые нашли Пауля мертвым в его комнате.
Социальный работник связался с родственниками Пауля, поскольку за собаками и коровой нужно было ухаживать, но родственники не проявили к животным никакого интереса. Наследник Пауля подписал прошение о передаче их в Тартуский приют для животных. Поначалу животных кормил представитель волости.