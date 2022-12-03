Ссоры, угрозы, оскорбления. Тяжелая история об усыплении 13 собак в Тартуском приюте

Каждый, кто ветреным осенним утром стоял во дворе фермы в деревне Трески в Сетомаа, понимал, что развернувшаяся перед ним картина — не случайность, а следствие долгого процесса: трупы животных были повсюду — на улице, в доме, даже на чердаке. Во дворе лежали три мертвых пса, а вокруг дома бегала стая из пары десятков собак.

Эти животные принадлежали нелюдимому старику Паулю, тело которого нашли в доме несколькими днями ранее. 13 сентября волостной социальный работник пришел к Паулю за списком покупок, но дверь никто не открыл. Социальный работник вызвал полицию и спасателей, которые нашли Пауля мертвым в его комнате.

Социальный работник связался с родственниками Пауля, поскольку за собаками и коровой нужно было ухаживать, но родственники не проявили к животным никакого интереса. Наследник Пауля подписал прошение о передаче их в Тартуский приют для животных. Поначалу животных кормил представитель волости.

Утром 16 сентября двор Пауля наполнился спасателями и волонтерами, которые вызвались отловить собак и отвезти их в приют. Животные были встревожены появлением чужаков, многие не давались в руки, некоторые даже прятались в ямах под домом. Пришлось использовать ловушки и клетки.