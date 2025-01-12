На выборах в Хорватии побеждает действующий президент

Во втором туре президентских выборов в Хорватии, прошедшем в воскресенье, 12 января, побеждает действующий глава государства Зоран Миланович, пишет DW. Согласно предварительным официальным данным, за него проголосовали 78 процентов избирателей, а за его противника, бывшего министра науки, образования и спорта Драгана Примораца - 22 процента.

В преддверии второго тура президентских выборов хорватские исследователи в сотрудничестве с Центром информационной устойчивости (CIR) обнаружили признаки прокремлевской кампании по дезинформации с использованием крупной сети ботов. „Было обнаружено, что пророссийские, антиевропейские и антинатовские бот-сети постоянно восхваляют действующего президента Зорана Милановича и усиливают соответствующий контент, одновременно распространяя антиевропейские и антинатовские сообщения“, - говорится в отчете базирующегося в Лондоне CIR.

В первом туре, проведенном 29 декабря, действующему главе государства Милановичу не хватило 1% голосов для переизбрания на второй президентский срок. Его ближайший соперник Приморац набрал тогда 19,4%. Всего в первом туре участвовали восемь кандидатов, остальные шесть не набрали более 10% голосов.

Президент с популистской риторикой против педиатра и экс-министра

Действующий хорватский президент Зоран Миланович занимает этот пост с 2020 года. До 2016-го он возглавлял Социал-демократическую партию Хорватии. Политик не раз прибегал к популистской риторике, обращаясь к избирателям с правыми политическими взглядами, отмечает агентство dpa.

Миланович также известен критикой Киева, звучавшей и до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Так, в январе 2022 года он назвал страну „самой коррумпированной в мире“, а нарастающую эскалацию, которая позднее обернулась российским вторжением, - тем, что „происходит в прихожей России“. Миланович критиковал предоставление военной помощи Киеву со стороны ЕС и введение санкций против Москвы.

Его противник во втором туре выборов Драган Приморац - педиатр, судебный эксперт, специалист в области медицинской генетики, с 2003 по 2009 год занимал пост министра науки, образования и спорта Хорватии. За это время он принял ряд решений, которые были направлены на увеличение доступности образования и были положительно восприняты населением.

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