Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о своей отставке(26)
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады. Он останется на посту премьер-министра, пока не определится кандидатура, которая заменит его. Работа канадского парламента будет приостановлена до 24 марта, сообщает „Радио Свобода“.
Трюдо заявил, что сложит полномочия главы правительства, как только определится кандидатура, которая заменит его. Новый лидер должен быть выбран в результате „общенародного соревновательного процесса“, подчеркнул Трюдо. Он уточнил, что в ближайшие месяцы страну ждут новые выборы. Сам он баллотироваться на них не намерен.
Как отмечают аналитики, уход Трюдо может вернуть на лидирующие позиции Консервативную партию Канады. В таком случае следующим премьер-министром может стать её председатель Пьер Поливер.
Правительственный кризис в Канаде начался в конце прошлого года. 16 декабря ушла в отставку министр финансов Канады Христя Фриланд. Её конфликт с Трюдо обострился в результате полемики вокруг возможного введения тарифов со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, Трюдо испытывал давление со стороны „Новых демократов“, небольшой оппозиционной партии, отказавшейся в начале 2024 года от своей безоговорочной поддержки правительства либералов меньшинства. В своей речи Трюдо сказал, что работа парламента в последние месяцы была „парализована“.
Источники канадских СМИ объяснили, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.
В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность, отмечает Би-би-си. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые должны были пройти в этом году не позже октября.
Джастин Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года и был избран премьер-министром Канады в 2015 году.
Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории. Он потомственный политик: его отец Пьер Эллиот Трюдо занимал пост премьер-министра Канады в 1968-79 гг. и 1980-84 гг.