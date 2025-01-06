Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о своей отставке

Трюдо заявил, что сложит полномочия главы правительства, как только определится кандидатура, которая заменит его. Новый лидер должен быть выбран в результате „общенародного соревновательного процесса“, подчеркнул Трюдо. Он уточнил, что в ближайшие месяцы страну ждут новые выборы. Сам он баллотироваться на них не намерен.

Как отмечают аналитики, уход Трюдо может вернуть на лидирующие позиции Консервативную партию Канады. В таком случае следующим премьер-министром может стать её председатель Пьер Поливер.

Правительственный кризис в Канаде начался в конце прошлого года. 16 декабря ушла в отставку министр финансов Канады Христя Фриланд. Её конфликт с Трюдо обострился в результате полемики вокруг возможного введения тарифов со стороны Соединённых Штатов. Кроме того, Трюдо испытывал давление со стороны „Новых демократов“, небольшой оппозиционной партии, отказавшейся в начале 2024 года от своей безоговорочной поддержки правительства либералов меньшинства. В своей речи Трюдо сказал, что работа парламента в последние месяцы была „парализована“.

Источники канадских СМИ объяснили, что Трюдо решил объявить о своей отставке перед общенациональным съездом Либеральной партии, который начнется среду. Там будет решаться вопрос о переизбрании партийного руководства, и Трюдо, как полагают, хотел избежать ситуации, когда собственные однопартийцы сместят его с поста лидера.

В последнее время Либеральная партия заметно растеряла популярность, отмечает Би-би-си. Опросы общественного мнения предсказывают ее поражение на всеобщих выборах, которые должны были пройти в этом году не позже октября.

Джастин Трюдо возглавлял Либеральную партию с 2013 года и был избран премьер-министром Канады в 2015 году.

Трюдо тогда стал самым молодым премьер-министром Канады в ее истории. Он потомственный политик: его отец Пьер Эллиот Трюдо занимал пост премьер-министра Канады в 1968-79 гг. и 1980-84 гг.

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