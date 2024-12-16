Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать ли Бундестаг. Ранее он говорил, что „стране нужно стабильное большинство и правительство, которое способно действовать“, так что ожидается, что Штайнмайер распустит Бундестаг.

Затем в течение 60 дней в Германии пройдут новые выборы.

Согласно опросам, больше всего шансов на победу на досрочных выборах у коалиции христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем: ее поддерживают чуть более 30% избирателей. Мерц, в частности, обещает увеличить военные расходы и закрыть границу для нелегалов. Он также не исключает возможности поставки Украине ракет Taurus — Шольц и его партия выступают против этого.

Второе место, согласно опросам, может получить ультраправая „Альтернатива для Германии“. За нее готовы проголосовать около 20% избирателей. Однако другие партии традиционно отказываются формировать работать с „Альтернативой“, так что ультраправые вряд ли войдут в новую коалицию.

Социал-демократы, согласно опросам, могут получить около 17% голосов, а „зеленые“ — 11%.

Конституция Германии не позволяет Бундестагу распуститься самостоятельно. Так что единственный способ провести досрочные выборы — это вынос вотума недоверия правительству.

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