В Австрии лидеру правопопулистской Партии свободы поручили сформировать правительство

Это произошло после того, как завершились неудачей переговоры о создании коалиции умеренных партий, после чего действующий канцлер и уже бывший глава правоцентристской Австрийской народной партии Карл Нехаммер объявил о своей отставке.

Партия свободы заняла первое место на прошедших осенью парламентских выборах. Тогда, однако, ван дер Беллен не предоставил Киклю мандат на формирование кабинета, сославшись на то, что ни одна из прошедших в парламент партий не была готова договариваться о коалиции с правыми популистами.

Теперь ситуация изменилась, поскольку Народная партия после отставки Нехаммера выразила готовность вступить в переговоры с Киклем. В телеобращении после встречи с лидером Партии свободы утром в понедельник ван дер Беллен заявил, что поручил Киклю вести переговоры с предполагаемыми коалиционными партнёрами.

Ранее Партия свободы, которую её оппоненты называют крайне правой, прежде всего из-за её резко антииммигрантской риторики и программы, уже входила в состав правительства Австрии, однако на правах младшего коалиционного партнёра Народной партии. Теперь же её лидер претендует на пост главы правительства.

Комментаторы отмечают, что успех переговоров не гарантирован, однако при нынешнем раскладе мест в парламенте после неудачи переговоров о коалиции без участия Партии свободы сотрудничество правых и Народной партии - единственная возможность сформировать кабинет. Альтернативой этому были бы досрочные выборы.

На выборах, которые состоялись 29 сентября 2024 года, 29,2% голосов набрала Партия свободы (АПС). Она выступает за ужесточение миграционной политики и сокращение европейской поддержки воюющей Украины, а также ослабление или снятие санкций в отношении России. Ближайшая соперница – Австрийская народная партия – набрала 26,5% голосов. На третьем месте – Социал-демократическая партия Австрии с 21% голосов.

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