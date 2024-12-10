Страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам

Запутанная ситуация в Сирии

„Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) очень внимательно следит за тем, каков каждый конкретный случай. Это также включает оценку ситуации в стране происхождения“, - заявила Кок. По ее словам, ведомство имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Именно это относится теперь к Сирии, сказала Кок. Согласно ее оценке, на практике заявления сирийцев теперь будут „отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет“.

В связи с событиями в Сирии BAMF приостановило принятие каких-либо решений об убежище по заявкам сирийских граждан. Представитель ведомства назвал ситуацию в стране запутанной и непредсказуемой. Поэтому любое решение о предоставлении убежища стояло бы „на глиняных ногах“, сказал чиновник.

Покинут ли сирийцы Германию?

Представительница МВД Кок заявила, что теоретически статус уже находящихся в Германии сирийцев может быть отозван или не продлен. Тогда они должны будут покинуть Германию. Но это будет зависеть от развития ситуации в Сирии „не только в краткосрочной перспективе“. Пока что это „довольно гипотетический вопрос“, сказала она.

„Приведет ли эта новая ситуация в конечном итоге к новым перемещениям беженцев или, наоборот, ситуация стабилизируется и в долгосрочной перспективе появится возможность для перемещенных лиц и беженцев вернуться на родину, еще неизвестно“, - отметил представитель МИД ФРГ.

Австрия готовится к депортации

Аналогичное решение в отношении заявок сирийцев на предоставление убежища 9 декабря приняли власти Австрии. По данным МВД страны, остановлено рассмотрение около 7300 первоначальных заявлений. Также должны быть перепроверены все заявки, одобренные ранее. Приостанавливается и программа воссоединения сирийских семей. „В этом контексте я поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию“, - сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.