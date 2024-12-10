Страны Европы прекращают предоставлять убежища сирийцам
Миграционные власти Германии временно приостановили рассмотрение ходатайств на предоставление убежища гражданам Сирии. Эту информацию в понедельник, 9 декабря, подтвердила пресс-секретарь МВД ФРГ Сонья Кок (Sonja Kock). DW пишет, что первым о таком решении сообщил журнал Der Spiegel.
Запутанная ситуация в Сирии
„Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) очень внимательно следит за тем, каков каждый конкретный случай. Это также включает оценку ситуации в стране происхождения“, - заявила Кок. По ее словам, ведомство имеет право отложить принятие решения о предоставлении убежища, если ситуация в стране заявителя неясна. Именно это относится теперь к Сирии, сказала Кок. Согласно ее оценке, на практике заявления сирийцев теперь будут „отсортированы вниз стопки, а другим прошениям о предоставлении убежища отдадут приоритет“.
В связи с событиями в Сирии BAMF приостановило принятие каких-либо решений об убежище по заявкам сирийских граждан. Представитель ведомства назвал ситуацию в стране запутанной и непредсказуемой. Поэтому любое решение о предоставлении убежища стояло бы „на глиняных ногах“, сказал чиновник.
Покинут ли сирийцы Германию?
Представительница МВД Кок заявила, что теоретически статус уже находящихся в Германии сирийцев может быть отозван или не продлен. Тогда они должны будут покинуть Германию. Но это будет зависеть от развития ситуации в Сирии „не только в краткосрочной перспективе“. Пока что это „довольно гипотетический вопрос“, сказала она.
„Приведет ли эта новая ситуация в конечном итоге к новым перемещениям беженцев или, наоборот, ситуация стабилизируется и в долгосрочной перспективе появится возможность для перемещенных лиц и беженцев вернуться на родину, еще неизвестно“, - отметил представитель МИД ФРГ.
Австрия готовится к депортации
Аналогичное решение в отношении заявок сирийцев на предоставление убежища 9 декабря приняли власти Австрии. По данным МВД страны, остановлено рассмотрение около 7300 первоначальных заявлений. Также должны быть перепроверены все заявки, одобренные ранее. Приостанавливается и программа воссоединения сирийских семей. „В этом контексте я поручил министерству подготовить упорядоченную программу репатриации и депортации в Сирию“, - сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.
В течение дня стало известно, что решения о приостановке обработки ходатайств беженцев из Сирии об убежище также уже приняли или готовятся принять власти и других европейских стран: Великобритании, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Швеции. Не исключают этого и во Франции.