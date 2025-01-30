Компания Firetek, 25 лет обеспечивающая пожаробезопасность: Эстонии предстоит многое сделать в этой сфере!

В компании Firetek работает 56 человек с большим опытом работы по этой специальности. „Мы постоянно обучаем своих сотрудников, всегда в курсе законодательства и самых новых решений в области пожарной безопасности. Мы делаем все от начала до конца: консультируем, проектируем, строим, тестируем, обслуживаем, – говорит Георг Кангур. – Поскольку рынок Эстонии небольшой, мы не можем сосредоточиться лишь на конкретных системах, портфель нашей продукции очень широк. В компании есть команда автоматиков из восьми человек, которые запускают установки по обнаружению и тушению пожаров“.

Компания отвечает за пожарную безопасность, например, на топливных терминалах Силламяэ, Палдиски и Мууга, является партнером предприятий сланцевой промышленности и энергетики, а также обеспечивает пожарную безопасность в производственных зданиях и торговых центрах. Самый крупный объект последних лет – новый завод по производству сланцевого масла Enefit 280-2. А в прошлом году в Таллинне компания установила специальную систему пожаротушения водяного тумана в помещениях Swedbank, основного арендатора квартала Arter. В случае этой системы, по сравнению с обычной спринклерной системой, эффект тушения достигается при в 2–3 раза меньшем расходе воды, что, в свою очередь, означает меньший ущерб от воды. Кроме того, срок службы системы значительно дольше, поскольку все составляющие изготовлены из нержавеющей стали. Система водяного тумана сейчас проектируется и строится также в новом Keskkonnamaja, который возводится рядом с Леннусадам.

„В 1985–2014 годах я работал оперативным дежурным в Спасательном департаменте, а с 2000 года в свободное время занимался продажами противопожарной продукции. Сначала мы продавали по несколько огнетушителей в день, потом бизнес начал развиваться и возник спрос на инженерно-технические проекты“, – вспоминает Георг Кангур, в свое время окончивший Ленинградское пожарно-техническое училище и Московскую высшую инженерную пожарно-техническую школу. Сейчас Firetek участвует в проектировании и строительстве систем пожарной безопасности всех крупных объектов и зданий в Эстонии, предлагая комплексное решение от проектирования до реализации и квалифицированного обслуживания.

Георг Кангур указывает на серьезное узкое место в пожаробезопасности Эстонии: „К сожалению, местные страховые общества не проявляют особенно большого интереса к объектам страхования, в то же время в менталитете людей – экономить на пожарной безопасности. При этом действующие в Эстонии крупные страховые общества Евросоюза и США перед заключением договора страхования проводят ряд проверок, оценивая риски и предоставляя владельцу объекта выбор, приводить ли здание или объект в соответствие с требования пожарной безопасности и получить более выгодное страховое предложение или платить значительно больше. В прошлом году у нас было два проекта, где иностранные собственники взяли за основу конкретные и жесткие нормативные документы США и сделали производственные здания пожаробезопасными в соответствии с ними. Затем приехали эксперты страхового общества и утвердили договор страхования. И это правильный подход!“

Георг Кангур подчеркивает, что в вопросе оборудования самым важным остается своевременное обнаружение опасности пожара и информирование людей. Существует активная и пассивная противопожарная защита. Пассивная означает, что здание построено из правильных материалов, с разрешенным количеством этажей и требующимся количеством эвакуационных выходов. Однако поскольку деятельность человека все же создает пожарную опасность и обеспечить 100 % безопасность строительными мерами не представляется возможным, должна быть обеспечена также активная противопожарная защита, т. е. установка систем пожаробезопасности с различными функциями – от систем сигнализации до эвакуационного освещения, решений для удаления дыма и снижения содержания кислорода.

Руководитель компании приводит в пример то, как для предприятия по сбору мусора они спроектировали уникальную систему обнаружения пожара – круглосуточно работающая камера сканирует охраняемую территорию и при обнаружении ситуации риска, а именно слишком высокой температуры, направляет струю воды в критическое место. Таким образом, решение по тушению огня не повреждает инвентарь или предметы на всей площади, а позволяет осуществлять локальное тушение.

По его словам, совершенно неправильно, если собственники здания просто заполняют выданные страховой компанией анкеты по своему усмотрению, никто реально не контролирует объекты, но если что-то случается, страховая фирма нанимает армию юристов и отказывается выплачивать возмещение. Одним из печальных примеров в этой области является почти три года назад загоревшийся жилой дом на улице Паэ, 25 в Таллинне, когда около 70 семей потеряли свои дома, а переговоры со страховой компанией продолжаются до сих пор.

„Я придерживаюсь мнения, что нам следует начать применять нормы некоторых больших зарубежных стран, где есть конкретные и однозначно понимаемые нормы“. Георг Кангур

„Я придерживаюсь мнения, что нам следует начать применять нормы некоторых больших зарубежных стран, где есть конкретные и однозначно понимаемые нормы, что подготовкой нормативных документов должны заниматься эксперты по страхованию и другие компетентные специалисты. К сожалению, наши документы и постановления зачастую готовят некомпетентные люди, не знающие предмета глубоко, – констатирует Георг Кангур. – В Эстонии стремятся исходить из статистики внедрения систем пожаробезопасности, но страна настолько мала, что эту статистику не следует принимать во внимание. Так в правилах появляются выражения „могло бы“ и „должно бы“, но необходимо быть значительно конкретнее. Ведь пожарная безопасность не приносит прибыли, поэтому люди ищут, как сэкономить!“

В соответствии с действующим законом о пожарной безопасности, частный сектор проводит проверку пожарной безопасности определенных объектов. Ее проводят эксперты и специалисты по пожарной безопасности. В Firetek работают два эксперта по пожарной безопасности и два специалиста по пожарной безопасности. В то же время заказчиками являются предприниматели, которые зачастую хотят видеть положительный результат. Георг Кангур считает, что эксперты должны делать эту работу по заказу страхового общества, то есть они должны быть независимыми. По его мнению, заказчиком проверки пожарной безопасности должна быть третья сторона, поскольку только так обеспечивается беспристрастность.

Firetek также проводит для предприятий аудит пожарной безопасности, из которого становится понятно, в каком состоянии недвижимость собственника и какие шаги с точки зрения безопасности было бы разумно предпринять.