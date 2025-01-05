Канцлер Австрии уходит в отставку: переговоры провалились

Канцлер Австрии Карл Нехаммер анонсировал свою отставку. Глава кабмина вечером в субботу, 4 января, сообщил в соцсети X о провале коалиционных переговоров между консервативной Австрийской народной партией (АНП), председателем которой он является, и Социал-демократической партией Австрии (СДПА).

„Мы вели долгие и честные переговоры. С СДПА невозможно договориться по ключевым вопросам. Народная партия придерживается своих обещаний: мы не согласимся на меры, направленные против социальных льгот и бизнеса, а также на введение новых налогов“, - указал Нехаммер. „Поэтому мы прекращаем переговоры с СДПА и не будем их продолжать“, - добавил он.

„Как федеральный канцлер, а также как председатель партии Народной партии, в ближайшие несколько дней я уйду (с постов. - Ред.)“, - отметил глава кабмина, оговорившись, что хочет обеспечить упорядоченный переходный период.

В Австрии, вероятно, пройдут новые выборы

По данным Reuters, в Австрии, вероятно, будут запланированы новые парламентские выборы.

Ранее, 3 января, партия „Новой Австрии и Либерального форума“ (NEOS) вышла из переговоров, таким образом провалилась попытка сформировать трехпартийное правительство.

„Очевидно, что деструктивные силы внутри СДПА взяли верх“, - указал Карл Нехаммер. Он также исключил возможность любого диалога с ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). „Глубоко убежден, что радикалы ни для одной проблемы не предлагают решения“, - резюмировал он.

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