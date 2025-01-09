Таллинн выделит на создание общинных огородов и экологические проекты почти полмиллиона евро

„Каждый из нас может что-то сделать для создания комфортной среды проживания, и именно поэтому город Таллинн поддерживает подобные инициативы. Общинные огороды – это отличное место, где соседи могут вместе выращивать съедобные растения, учиться заботиться о природе и укреплять соседские связи“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Интерес к городскому огородничеству в Таллинне с каждым годом растет и привлекает горожан разного возраста. „Опыт показывает, что выращивание полезных растений в городе оказывает положительное влияние как на самих садоводов, так и на город в целом – распространяется культура добрососедства и экологически осознанного мышления, сохраняется биоразнообразие городской природы“, – сказала руководитель проектов общинных огородов Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш.

На сегодняшний день городские огороды есть во всех районах Таллинна: всего их более 200, в том числе 46 общинных и около 190 учебных огородов. Для поддержки дальнейшего развития городского огородничества открыты два конкурса заявок.

До 3 февраля юридические лица (в том числе квартирные товарищества, некоммерческие и коммерческие предприятия, частные школы и детские сады) могут подавать заявки на получение пособия для проектов общинного огорода, учебного огорода частного образовательного учреждения или других проектов городского огородничества. Бюджет составляет 175 000 евро.

До 17 февраля на поддержку учебных огородов могут подавать заявки все учреждения города Таллинна и их подведомственные организации (школы, детские сады, молодежные центры, библиотеки, музеи, учреждения социальной сферы и другие). Бюджет составляет 183 000 евро.