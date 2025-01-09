Таллинн выделит на создание общинных огородов и экологические проекты почти полмиллиона евро
Цель поддержки проектов в области городского огородничества и охраны окружающей среды – повысить экологическую осведомленность горожан и содействовать биоразнообразию в городе через инициативу и сотрудничество жителей. В этом году пособия будут распределены в три этапа на общую сумму 458 000 евро.
„Каждый из нас может что-то сделать для создания комфортной среды проживания, и именно поэтому город Таллинн поддерживает подобные инициативы. Общинные огороды – это отличное место, где соседи могут вместе выращивать съедобные растения, учиться заботиться о природе и укреплять соседские связи“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Интерес к городскому огородничеству в Таллинне с каждым годом растет и привлекает горожан разного возраста. „Опыт показывает, что выращивание полезных растений в городе оказывает положительное влияние как на самих садоводов, так и на город в целом – распространяется культура добрососедства и экологически осознанного мышления, сохраняется биоразнообразие городской природы“, – сказала руководитель проектов общинных огородов Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Мария Дерлыш.
На сегодняшний день городские огороды есть во всех районах Таллинна: всего их более 200, в том числе 46 общинных и около 190 учебных огородов. Для поддержки дальнейшего развития городского огородничества открыты два конкурса заявок.
До 3 февраля юридические лица (в том числе квартирные товарищества, некоммерческие и коммерческие предприятия, частные школы и детские сады) могут подавать заявки на получение пособия для проектов общинного огорода, учебного огорода частного образовательного учреждения или других проектов городского огородничества. Бюджет составляет 175 000 евро.
До 17 февраля на поддержку учебных огородов могут подавать заявки все учреждения города Таллинна и их подведомственные организации (школы, детские сады, молодежные центры, библиотеки, музеи, учреждения социальной сферы и другие). Бюджет составляет 183 000 евро.
В рамках конкурсов ожидаются заявки на развитие имеющихся городских огородов и на создание новых. Пособие можно использовать для приобретения растений, материалов, инструментов и оборудования, а также для организации огородных и других экологических образовательных мероприятий (совместные мероприятия, субботники, лекции и другие).
До 3 марта юридические лица (в том числе некоммерческие и коммерческие предприятия, квартирные товарищества, гражданские объединения, общины) могут подавать заявки на реализацию проектов в области охраны окружающей среды. В рамках конкурса заявок ожидаются различные проекты, направленные на повышение экологической осведомленности, связанные с сохранением биоразнообразия, защитой водных ресурсов, улучшением качества воздуха, снижением уровня шума и изменениями климата. Бюджет этого конкурса заявок составляет 100 000 евро.
„Самый эффективный способ повысить экологическую осведомленность жителей города – это вовлекать их в различные практические мероприятия. В этом году общий объем поддержки в области охраны окружающей среды удвоился по сравнению с прошлым годом. В частности, на средства поддержки можно организовать совместно с сообществом экологические субботники, чтобы сделать что-то конкретное для городской природы и больше о ней узнать. Кроме того, мы поддерживаем организацию тематических природных походов, мастер-классов и образовательных дней“, – сказал руководитель отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Уустал.
20 января в 17:00 Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства проведет инфочас в онлайн-режиме, где будут представлены условия всех конкурсных заявок и процесс подачи заявок.
Информацию о присоединении к инфочасу, а также условия конкурсных заявок, дополнительную информацию и контактные данные можно найти на сайте www.tallinn.ee/kekotoetused.