Таллинн продолжает создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла в сотрудничестве с собственниками расположенных там земельных участков
Таллинн планирует взять под охрану природную зону Астангу-Мяэкюла площадью 164 га, чтобы сохранить ценные природные сообщества, культурные ландшафты и объекты культурного наследия в одном из самых богатых видами мест столицы. На вчерашнем публичном обсуждении свои отзывы по поводу этой инициативы дали жители Хааберсти, собственники земли и другие заинтересованные стороны. В обсуждении приняли участие более 30 человек.
„Цель создания природоохранной зоны – повышение качества жизни людей благодаря сохранению, вероятно, самой богатой природной зоны в Таллинне как для нынешнего, так и для будущих поколений. Природа не должна заканчиваться там, где начинается город. При создании природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла мы уважаем права собственников земли, ведем с ними диалог и планируем достичь компромиссов в начале следующего года“, – пояснил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла не наложит дополнительных ограничений на передвижение посетителей зеленой зоны. Однако статус охраняемой территории повлечет за собой ограничения для собственников земли, например, в отношении вырубки леса и строительства. После создания охраняемой зоны будет разработан план управления, который определит необходимые меры для сохранения природных сообществ и организации посещений.
Город ждет дополнительную информацию от собственников земли до 15 декабря 2024 года для обсуждения возможных компромиссов. В начале следующего года состоятся встречи с владельцами участков, чтобы прийти к договоренностям, которые будут внесены в решение о создании природоохранной зоны.
По словам руководителя отдела охраны окружающей среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлиса Уустала, текущее состояние зоны Астангу-Мяэкюла пока остается преимущественно хорошим, но, думая о будущем, необходимо действовать уже сейчас. „Сегодня это территория с очень богатым биоразнообразием, но также с крайне чувствительным природным комплексом, где изменения в растительном покрове, водном режиме или других условиях окружающей среды могут быстро превратить эту уникальную зону в заурядную“, – отметил Уустал. В запланированной природоохранной зоне проходит Северо-Эстонский глинт, на вершине которого находится один из крупнейших в Таллинне альваров, а у подножия – биоразнообразный обвальный склон. Альвар представляет собой экосистему с тонким слоем почвы, где выживают только уникальные виды растений и животных, адаптированные к таким условиям.
Взятие зоны под охрану даст городу больше возможностей для сохранения редких природных сообществ. „В Таллинне уже имеется три подобных охраняемых зоны на уровне местных самоуправлений: в Харку, Мериметса и Пяэскюла. Прошлой осенью мы обустроили в охраняемой зоне Мериметса нерестовые пруды для земноводных, и мониторинг этого года показал, что первые земноводные уже посетили эти пруды. На Пяэскюласком болоте несколько лет продолжаются работы по восстановлению болотных экосистем, чтобы в отдельных зонах могли вновь развиваться типичные для болот сообщества“, – пояснил Уустал. В рамках критически важных работ этим летом был также восстановлен пруд на улице Астангу, который станет частью будущей природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла. Каждую весну сюда приходят на нерест тысячи земноводных.
Инициатива взять зону Астангу-Мяэкюла под охрану возникла три года назад по предложению жителей района Хааберсти. Поскольку территория площадью 164 га, расположенная на границе районов Хааберсти и Нымме, обеспечивает благоприятные условия для разнообразных природных сообществ, необходимо защитить ее от экологических изменений и разрастающейся застройки. Материалы, связанные с процессом взятия зоны под охрану, можно было изучить и оставить отзывы до середины октября. Материалы на эстонском языке доступны на САЙТЕ.
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