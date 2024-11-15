Таллинн продолжает создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла в сотрудничестве с собственниками расположенных там земельных участков

„Цель создания природоохранной зоны – повышение качества жизни людей благодаря сохранению, вероятно, самой богатой природной зоны в Таллинне как для нынешнего, так и для будущих поколений. Природа не должна заканчиваться там, где начинается город. При создании природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла мы уважаем права собственников земли, ведем с ними диалог и планируем достичь компромиссов в начале следующего года“, – пояснил вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Создание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла не наложит дополнительных ограничений на передвижение посетителей зеленой зоны. Однако статус охраняемой территории повлечет за собой ограничения для собственников земли, например, в отношении вырубки леса и строительства. После создания охраняемой зоны будет разработан план управления, который определит необходимые меры для сохранения природных сообществ и организации посещений.

Город ждет дополнительную информацию от собственников земли до 15 декабря 2024 года для обсуждения возможных компромиссов. В начале следующего года состоятся встречи с владельцами участков, чтобы прийти к договоренностям, которые будут внесены в решение о создании природоохранной зоны.