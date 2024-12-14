Комиссия по окружающей среде обсудила с коллегами из Украины защиту окружающей среды

Председатель комиссии по окружающей среде Игорь Таро в ходе встречи сообщил о готовности сотрудничать с Украиной в интересующих ее вопросах защиты окружающей среды и природы.

По словам Таро, важно, чтобы Украине был возмещен ущерб, нанесенный окружающей среде в ходе российской военной агрессии. „В результате российской агрессии гибнут люди, уничтожаются здания, а природе наносится непомерный ущерб, который должен быть возмещен. Агрессор должен понести ответственность за совершенные им преступления. Эстония готова поделиться своим опытом в части оценки ущерба, нанесенного окружающей среде советским оккупационным режимом. Также мы можем поделиться опытом в том, что касается перенятия нами как членом ЕС экологического законодательства“, – сказал Таро.

Делегация Украины была заинтересована в опыте комиссии Рийгикогу по окружающей среде в части перенятия права ЕС в сфере окружающей среды и защиты населения, а также в связанных с этим вызовах, организации переработки отходов, защите лесных ресурсов, создании национальных природных парков и управлении природными ресурсами.

С представителями парламентской комиссии Украины сегодня встретился и спикер Рийгикогу Лаури Хуссар. Он подчеркнул, что Эстония всеми силами поддерживает Украину в борьбе с развязавшей агрессивную войну Россией.

По его словам, вчера Рийгикогу принял бюджет на следующий год, где на поддержку Украины выделено порядка 100 миллионов евро. Эстония также продолжит оказывать Украине военную помощь в размере 0,25 % ВВП. „Будем делать все для того, чтобы и наши союзники и партнеры увеличили поддержку Украины. Также мы поддерживаем ужесточение направленных против России санкций“, – сказал Хуссар. Он также выразил Украине твердую поддержку на ее пути к вступлению в ЕС и НАТО.

В пребывающую в Эстонии с визитом делегацию комиссии Верховной Рады Украины по экологической политике и природным ресурсам вошло три человека. Руководителем делегации выступила заместитель председателя комиссии Елена Криворучкина. В Рийгикогу они также встретились с членами комиссии по государственной обороне и депутатской группы по парламентским связям с Украиной. Помимо этого, делегация встретилась с министром климата Йоко Алендер и генеральным директором Спасательного департамента Марго Клаосом.

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