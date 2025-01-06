Сменившее название крупнейшее сельхозпредприятие инвестирует в 2025 году 5 миллионов евро в выращивание бройлеров

Смена названия позволит крупнейшему в Эстонии производителю свинины и бройлеров дополнить существующие направления бизнеса и даст возможность расширить деятельность в других областях, связанных с сельским хозяйством.

„Мы объединили в одно коммерческое предприятие всю нашу деятельность, связанную с первичным производством, это упрощает управление процессами, способствует сотрудничеству в схожих направлениях деятельности, поскольку мы также расширяемся по всем направлениям. Новое коммерческое название Maag Agro не ограничивает нашу деятельность и свидетельствует о нашей принадлежности к сельскохозяйственному сектору“, - сказал Прийт Дрейманн, член правления Maag Agro и директор Maag Eesti по первичному производству и заготовке скота.

По словам Дрейманна, различные группы потребителей возлагают на производителей сельскохозяйственной продукции большие надежды. „В ближайшем будущем мы планируем инвестировать значительные суммы в модернизацию инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивость и конкурентоспособность нашего региона как с экологической, так и с экономической точки зрения. С каждым последующим изменением мы хотим стать лучше и, помимо обеспечения продовольственной безопасности, хотим своей деятельностью внести вклад в поддержание жизни в сельских регионах“, - сказал Дрейманн.

В нынешнем году компания инвестирует 5 миллионов евро в выращивание бройлеров, более подробная информация будет предоставлена после запуска проектов. „Кроме того, мы хотим внести свой вклад в сохранение в Эстонии профессий, связанных с сельским хозяйством, мы будем способствовать обновлению программ профессионального и высшего образования в этой области и повышению осведомленности населения“, - добавил Дрейманн.

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