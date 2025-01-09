Госконтроль: положение с возвратом кризисных займов, предоставленных Фондом предпринимательства и инноваций, оказалось позитивнее прогнозов

В начале кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, были разработаны масштабные меры, при помощи которых государство через Фонд предпринимательства и инноваций оказало предприятиям поддержку, предоставив им займы в сумме 224 млн евро и выступив поручителем при получении займов от банков на сумму 102 млн евро. „По данным Фонда предпринимательства и инноваций, в целом кризисные займы были погашены лучше и быстрее, чем предполагалось, например, возвращены займы Tallink, а теперь, по данным Фонда предпринимательства и инноваций, также Porto Franco. Банкам также не пришлось востребовать поручительства в больших объемах“, – сказал главный контролер Госконтроля Мярт Лойте. Пессимистичный прогноз рисков на момент предоставления займов, который объяснялся непредсказуемостью развития кризиса, предполагал, что связанные с этим потери могут составить до 50%. Но этого не произошло.

В действительности, по состоянию на конец первого полугодия 2024 года на основании кризисных заемных договоров было возвращено 133 миллиона евро. Поступило 22 млн евро в виде процентов и 1,1 млн евро комиссионных. К концу первого полугодия полностью погасили свои займы 69 из 155 предприятий. Общая сумма обеспеченных поручительством банковских займов составила 166 млн евро, из которых обеспеченная поручительством часть – 102 миллиона евро. В виде гарантийных выплат поступило 2,3 млн евро, комиссионные составили 0,3 млн евро и обращенные к исполнению поручительства – 0,3 млн евро.

Объем займов, просроченных более чем на 60 дней, составляет 4 млн евро, а списано займов на 2 млн евро.