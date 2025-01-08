Правительство: при десинхронизации от российской сети нужно быть готовыми ко всему

Через месяц эстонская электросеть будет отключена от российской системы и подключена к сети континентальной Европы. По оценке Михала, это произойдет так, чтобы потребители ничего не заметят, пишет RusERR со ссылкой на передачу Esimene stuudio на канале ETV.

„В лучшем случае десинхронизация будет проведена эстонскими энергетиками так, что мы даже не узнаем об этом. Где-то будет праздник, СМИ объявят об этом, будут считать минуты, потом будут считать следующие минуты. По всей видимости, с точки зрения энергетики, примерно так все и будет“, – считает Михал.

Однако, по его словам, следует быть готовыми и к другому сценарию.

„В Эстонии стоит быть готовым к любой ситуации. Скоро годовщина республики, и все помнят, что нужно быть готовыми к разным вещам. И не стоит думать, что наш сосед со временем станет более доброжелательным. Относительно банальные различные атаки, попытки расшатать демократические страны будут продолжаться. Это значит, что мы сами должны быть готовы. И, возможно, готовность поможет нам справиться, –пояснил премьер-министр. – Мне очень нравится выражение финнов, что нужно не бояться, а быть готовым. Я думаю, что в Эстонии могло бы быть такое же отношение“.

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