В декабре инфляция в Эстонии ускорилась и составила 3,9%

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в 2024 году на индекс потребительских цен более всего повлияло повышение цен, связанное с продуктами питания и безалкогольными напитками, в целом составившее 23,7% от общего повышения индекса. За год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 3,2%. „Из продуктов питания более всего подорожали оливковое масло (44%), а также соки и сиропы (36,7%). Также можно отметить значительный рост цен на шоколад (14,5%). В то же время существенно снизились цены на сахар (18%) и свежие овощи (11,6%). Бензин подешевел на 2,7%, а дизельное топливо – на 4,4%“, - сказал Вески.

В декабре 2024 года индекс потребительских цен вырос по сравнению с ноябрем 2024 года на 0,1%, а по сравнению с декабрем 2023 года – на 3,9%. Товары в декабре подорожали в годовом сравнении на 3,2%, а услуги – на 5,1%.

Вески отметил, что по сравнению с декабрем 2023 года в декабре 2024 года наибольшее влияние на индекс потребительских цен также оказало изменение цен на продукты питания и безалкогольные напитки. „Среди продуктов питания более всего – на 68,1% – подорожали соки и сиропы, особенно апельсиновый сок. Шоколад подорожал на 36%, замороженные фрукты и ягоды – на 35,7%, оливковое масло – на 23,9%. Тем временем подешевевшие бензин и дизельное топливо к декабрю достигли того же уровня цен, что и год назад“, - уточнил Вески.

По сравнению с ноябрем в декабре 2024 года на индекс потребительских цен более всего повлиял рост транспортных расходов – цена бензина выросла на 3,2%, а дизельного топлива – на 5%. Также более существенное влияние оказал рост стоимости международных перелетов и отпусков, которая значительно колеблется из месяца в месяц.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе „Индекс потребительских цен“ является Министерство финансов, по заказу которого собирают и анализируют данные.

Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных .

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