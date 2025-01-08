Экономист: жизнь людей, получающих зарплату, в 2024 году немного улучшилась

По сравнению с ноябрем в декабре потребительские цены не изменились. Так как в ноябре инфляция в годовом выражении составила 3,5 процента, то в декабре рост цен ускорился.

Инфляция была больше в начале года, когда повысился налог с оборота, в течение остального года цены росли в среднем на 0,2 процента в месяц.

В 2024 году цены были на 3,7 процента выше, чем в среднем годом ранее. „Это означает, что при одинаковой покупательской корзине нужно было на каждые 100 евро зарабатывать на 3,7 евро больше. Рост средней зарплаты был выше, чем 3,7 процента, поэтому для большинства получателей зарплаты жизнь в прошлом году стала немного лучше“, - пояснил главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла.

Хотя годовой рост цен на 4,1 процента ниже, чем в три предыдущих года (12,0% в 2021 году, 17,5% в концу 2022 года и 4,3% к концу 2023 года), речь идет об очень большом росте цен.

Рост цен в Еврозоне ниже, и рост цен в соседних с нами странах — Латвии, Литве и Финляндии, явно ниже нашего.

„После значительного роста цен в 2021 и 2022 годах Эстонии было бы необходимо очень незначительное повышение цен или даже небольшое снижение цен, чтобы экспортирующие предприятия получили небольшое облегчение и успели адаптироваться к растущим затратам. Однако продолжающийся рост цен усложнит жизнь экспортерам даже в случае восстановления внешнего спроса, так как новые заказы могут пойти мимо Эстонии“, — отмечает Уускюла.

Однако в этом году, к сожалению, надо ожидать некоторого ускорения роста цен, потому что повышаются налоги и акцизы, а также растут различные платы и штрафы. Предприятия попытаются компенсировать это своим работникам, но это означает увеличение затрат и рост цен, добавляет экономист.

Еженедельно 16 700 людей в Эстонии нуждаются в продовольственной помощи

Статистика показывает, что в 2024 году Продуктовый банк еженедельно оказывал продовольственную помощь в среднем 16 700 жителям Эстонии, значительная часть из которых — дети (41%). Хотя в прошлом году в относительной бедности жило около 274 800 человек (на 29 000 меньше, чем годом ранее), их чистый доход на семью остается ниже 807 евро в месяц, что ставит их в крайне сложное положение.

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