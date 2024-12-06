ФОТО И ВИДЕО | Компания Eesti Gaas под покровом ночи отправила свое название в историю
Компания Eesti Gaas, чья история уходит в 1865 год, когда в Таллинне начала работу первая газовая фабрика, к сегодняшнему дню выросла в настолько крупное международное предприятие, что решила изменить и свое название: компания взяла имя Elenger, под которым она известная на внешних рынках.
Входящее в Infortari grupp компания Eesti Gaas сегодня объявила, что будет использовать в Эстонии бренд Elenger, как уже делает на рынках Финляндии, Польши, Латвии, Литвы и Германии. Новым названием компании станет AS Elenger Grupp.
„Наше предприятие давно уже не только „Eesti“, и не исключительно „gaas“. Мы стали международной энергетической компанией с широким портфелем продуктов. Фигурально выражаясь, сейчас мы действуем на территории от полярного круга до границ Германии, а основная часть наших доходов образуется за рубежом, где находится и большая часть наших активов. Наряду с продажей энергии мы производим солнечную энергию и биогаз, а также управляем инфраструктурой распределительной сети“, - отметил возглавляющий компанию Маргус Каазик.
„Смена названия приведет внешнюю форму в соответствие с содержанием. Новое наименование включает все наше расширившееся ценностное предложение: электричество, энергию, биогаз и LNG – чистый натуральный природный газ западного происхождения, которым мы обеспечиваем весь здешний регион и при помощи которого стали лидером рынка“, - сказал Каазик.
„Мы предполагаем, что новое наименование вступит в силу на следующей неделе, когда появится соответствующая запись в Коммерческом регистре. Изменение наименования не повлечет за собой никаких обязательств и неудобств для клиентов. Все договоры продолжат действовать на прежних условиях“, - добавил Маргус Каазик.
Elenger – крупнейшая энергетическая компания с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Международный концерн действует на шести рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии – и обслуживает в общей сложности более 400 000 клиентов. Деятельность Elenger охватывает весь спектр услуг – продажу и торговлю энергией, энергетическую инфраструктуру и производство энергии.
В прошлом году оборот Elenger достиг миллиарда евро, а кроме того, компания заняла третье место по объему оборота и удостоилась звания успешнейшего предприятия Эстонии по версии Äripäev. В этом году на конкурсе Эстонской торгово-промышленной палаты компании было присуждено звание наиболее конкурентоспособного предприятия в сфере промышленности и энергетики.
За последние два года Elenger совершила одни из крупнейших зарубежных инвестиций среди эстонских предприятий Эстонии. В прошлом году концерн приобрел латвийскую газораспределительную сеть за 120 миллионов евро, а в этом году заключил договор на 120 миллионов евро с немецким энергетическим концерном EWE Group о приобретении всего польского бизнеса EWE.
Elenger предлагает клиентам природный газ западного происхождения и местный биогаз, а также управляет газораспределительными сетями Эстонии и Латвии общей протяженностью 7000 км. Кроме того, компания продает электроэнергию, включая вырабатываемое собственными солнечными парками зеленое электричество. Elenger активно занимается международной энергетической торговлей. Концерн обеспечивает работой 900 человек. В прошлом году его оборот составил 1,022 миллиарда евро. Elenger полностью принадлежит инвестиционной компании Infortar, котирующейся в основном балтийском списке на таллиннской бирже Nasdaq.