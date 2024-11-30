30.11.2024, 19:10
В январе потребителей ждет значительное повышение цен на газ(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Начиная с февраля этого года цена на газовом рынке сильно выросла. Это привело к продолжающемуся до сегодняшнего дня росту цен для потребителей. А недавно компания Eesti Gaas сообщила, что в январе 2025 года им придется поднять цену еще на 17%.
Член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон отметил, что если в феврале цена на газ находилась на уровне 23 евро за мегаватт-час, то в конце ноября стоимость составила уже 48 евро. В ноябре цена на газ выросла еще на 20%.
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