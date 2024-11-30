Экономика
30.11.2024, 19:10

В январе потребителей ждет значительное повышение цен на газ

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Gaasipliidi omanike ootab ka veel aasta alguses gaasi hinnatõus.
Gaasipliidi omanike ootab ka veel aasta alguses gaasi hinnatõus.
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

Начиная с февраля этого года цена на газовом рынке сильно выросла. Это привело к продолжающемуся до сегодняшнего дня росту цен для потребителей. А недавно компания Eesti Gaas сообщила, что в январе 2025 года им придется поднять цену еще на 17%.

Член правления компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон отметил, что если в феврале цена на газ находилась на уровне 23 евро за мегаватт-час, то в конце ноября стоимость составила уже 48 евро. В ноябре цена на газ выросла еще на 20%.

Столь значительный рост цен на газовом рынке Эстонии означает повышение цен для потребителей в ближайшие месяцы. Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Eesti Gaas Керсти Тумм сообщила Ärileht, что январская цена так называемого "гибкого" пакета Eesti Gaas для домашних потребителей составит 0,63 евро/м3. Это означает увеличение стоимости примерно на 17% по сравнению с декабрем. Тумм пояснила, что изменение цены связано с изменением стоимости природного газа на европейском газовом рынке.

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