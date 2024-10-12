ОБЗОР | Какие цены на газ ждут нас предстоящей зимой?

Помимо украинского транзита и погоды, оба эксперта упомянули конфликт на Ближнем Востоке. „Если напряженность на Ближнем Востоке возрастет и конфликт расширится, это повлияет на цены на все сырьевые товары“, – сказал Каасик. По словам Алликсона, конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на цену европейского газа, прежде всего, за счет поставок из Катара. „Еще одним событием, влияющим на рынок, может стать нарушение экспорта СПГ со стороны Катара (около 20% мировых поставок СПГ – ред.) из-за ирано-израильского конфликта, хотя на данный момент это кажется маловероятным“.

При этом и Каасик, и Алликсон считают, что в ближайшие месяцы основной тон формированию цен будет задавать погода. „Погода – самый важный фактор в зимний период: если зима будет холодной, цены могут вырасти. На данный момент прогнозируется, что зима в Европе будет более холодной, чем предыдущая“, – сказал Каасик.

По словам руководителя Eesti Gaas Маргуса Каасика, газоснабжение бегиона Балтия-Финляндия осуществляется в основном через терминалы СПГ в Клайпеде и Инкоо. Арендованный финнами во время энергетического кризиса плавучий терминал имеет в качестве точки доставки для Eesti Gaas более важное значение. „В этом календарном году у Eesti Gaas в Инкоо 15 окон поставки и 3 в Клайпеде“, — сказал Каасик, добавив, что для хранения газа помимо Инчукалнского хранилища природного газа в Латвии Эстония использует хранилища в Польше и Германии.

Однако, по словам экспертов, существуют составляющие, которые могут существенно повлиять на цены в ближайшие месяцы. Одним из важных фактором является, например, будущее российского газового потока. Сейчас газ в качестве транзитного товара по-прежнему движется через Украину. По словам Алликсона, нынешний уровень цен основан на предположении, что из-за истечения срока действия контракта „Газпрома“ в начале следующего года транзит российского газа через Украину прекратится. Он приводит пример чувствительности рынка: „Например, когда 19 сентября на рынке появилась вводящая в заблуждение информация о продолжении транзита, цена сразу упала на 5 €/МВтч, пока не выяснилось, что новость не имеет под собой никакой основы“.

Член правления продавца энергии Baltic Energy Partners Марко Алликсон также сказал, что лучшее всего прогноз на ближайшие месяцы и годы можно сделать на основании цен будущих сделок: „Цена на первый квартал следующего года начиная с мая колебалась в диапазоне 36-44 €/МВтч и в настоящее время торгуется на уровне около 40 €/МВтч“.

Председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик оценивает ситуацию на газовом рынке как стабильную. „На данный момент цены на рынке газа несколько ниже, чем в тот же период прошлого года, и кривая прогнозируемой рыночной цены прямая. Как в оставшиеся осенние, так и в зимние месяцы цена составит около 39–40 €/МВтч. Это показывает, что рынок хорошо подготовлен к зиме благодаря высокой заполненности резервуаров“, — сказал Каасик, добавив, что европейские резервуары в настоящее время заполнены более чем на 94%.

Несмотря на то, что общая картина выглядит стабильной и даже многообещающей, Алликсон все же предостерегает от излишней самоуверенности, подчеркивая интересный нюанс в поведении рынка: „Если посмотреть на небольшие различия цен в разные месяцы и кварталы на протяжении следующего года, то в первую очередь видно, что рынок предполагает, что газа будет достаточно и нет причин торопиться заполнять летние резервуары, чтобы использовать запасы в зимние месяцы, когда цены более высокие. В плане экономической мотивации это усыпляет бдительность, потому что в таких условиях мотивация быстро наполнить резервуары значительно меньше“.

Какой может быть цена на газ через несколько лет?

Заглядывая в отдаленное будущее, эксперты выражают относительно ситуации на газовом рынке умеренный оптимизм. „В следующем году в Европе будет завершено строительство нескольких новых терминалов и экспортных проектов, а глобальный газовый рынок движется в сторону перехода от структурного дефицита к профициту. В результате Европе больше не придется для обеспечения необходимого импорта перебивать цены других заинтересованных покупателей, а это в свою очередь приведет к более низким ценам“, – спрогнозировал Каасик.

Алликсон назвал и более конкретные цифры, которые могли бы принять во внимание домохозяйства, рассматривающие различные варианты отопления. „Цены европейских форвардных контрактов на природный газ в последующие годы будут постепенно снижаться — например, цена TTF на 2028 год сейчас находится на уровне примерно 26 €/МВтч. В случае новых проектов долгосрочной рентабельной ценой на СПГ считается цена в диапазоне 25–30 евро/МВтч“, — пояснил эксперт.

Предыдущий опыт, по его словам, показал, что если цена на газ в Европе упадет ниже 25 евро за мегаватт-час, некоторые американские производители больше не захотят экспортировать СПГ в Европу. При этом следует учитывать, что Катар в случае необходимости мог бы продавать СПГ по более низкой цене, чем США, поскольку себестоимость добычи там ниже. „Это может означать, что по мере снижения геополитической напряженности Катар потенциально может составить конкуренцию США, а это, в свою очередь, может оказать давление на падение цен“, – оценил он.

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