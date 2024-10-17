Компания Eesti Gaas ввела в эксплуатацию газохранилища в Польше и Германии. Цены на природный газ станут меньше?
На предстоящий отопительный сезон крупнейшая энергетическая компания Финляндии и стран Балтии впервые запасла газ не только в подземном хранилище Латвии, но также в Польше и Германии. Компания Eesti Gaas основана на частном капитале.
„Уже с весны мы начали запасать газ на предстоящую зиму, и поскольку теперь действуем, по сути, в регионе от полярного круга до границы с Германией, то и хранилища используем в нескольких странах“, – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.
„В настоящее время цена на газ ниже, чем была прошлой зимой, и, если ничего исключительного на рынке не произойдет, к весне цена может сократиться еще заметнее. Основания для оптимизма есть, и в долгосрочной перспективе – завершается работа над несколькими новыми терминалами и экспортными проектами, а от структурного дефицита мировой газовый рынок двигается к образованию излишков, что должно привести к еще большему снижению цен“, – рассказал Каасик.
„В отопительный период возобновляемая энергетика все еще нуждается в поддержке газа – так происходит сегодня, и такая ситуация сохранится завтра. В наиболее холодные дни половина всей необходимой Эстонии энергии поступает именно от газа. Если бы в январе прошлого года мы должны были бы получать все тепло только с использованием электричества, в Эстонии – да и в регионе в широком смысле слова – дома оставались бы холодными и темными“, – добавил Каасик.
В прошлом отопительном сезоне потребление газа в Эстонии увеличилось по сравнению с предыдущим периодом почти на 40%, а в Финляндии и Балтийском регионе – вполовину. Повышение использования газа было обусловлено более холодной, чем обычно, зимой, многократным снижением цен на газ и налаженным маршрутом поставок с Запада. С октября прошлого года по февраль потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт-ч, а больше всего газа было использовано в январе (0,73 ТВт-ч). В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за этот же период выросло в общей сложности до 26 ТВт-ч, в январе достигнув 7,1 ТВт-ч.
Природный газ в балтийско-финский регион доставляют преимущественно из США и Норвегии в сжиженном виде (LNG, liquefied natural gas) на терминалы в Инкоо в Финляндии и Клайпеде в Литве. Откуда он через трубопроводы в газообразной форме поступает к клиентам. Eesti Gaas поставляет примерно треть всего газа региона. В этом году у компании 15 окон поставок в Инкоо и три в Клайпеде.
Природный газ используется не только для производства тепловой и электрической энергии, но и в технологических процессах, а также в качестве сырья в химической промышленности. Природный газ имеет высокую топливную ценность и является топливом с самым низким содержанием углерода, играя важную роль в переходе на возобновляемую энергию в Европе и во всем мире.
В прошлом году Eesti Gaas стала крупнейшей энергетической компанией с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Под международным брендом Elenger компания действует на шести рынках – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии – и обслуживает более 400 000 клиентов. Деятельность Eesti Gaas охватывает весь спектр услуг – продажу и торговлю энергией, энергетическую инфраструктуру и производство энергии.
Eesti Gaas предлагает клиентам природный газ западного происхождения и местный биогаз, а также управляет газораспределительными сетями Эстонии и Латвии. Кроме того, компания продает электроэнергию, включая вырабатываемое собственными солнечными парками зеленое электричество. Eesti Gaas активно занимается международной энергетической торговлей. Концерн обеспечивает работой 900 человек. В прошлом году оборот компании составил 1,022 миллиарда евро.
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