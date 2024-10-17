Компания Eesti Gaas ввела в эксплуатацию газохранилища в Польше и Германии. Цены на природный газ станут меньше?

„Уже с весны мы начали запасать газ на предстоящую зиму, и поскольку теперь действуем, по сути, в регионе от полярного круга до границы с Германией, то и хранилища используем в нескольких странах“, – отметил председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„В настоящее время цена на газ ниже, чем была прошлой зимой, и, если ничего исключительного на рынке не произойдет, к весне цена может сократиться еще заметнее. Основания для оптимизма есть, и в долгосрочной перспективе – завершается работа над несколькими новыми терминалами и экспортными проектами, а от структурного дефицита мировой газовый рынок двигается к образованию излишков, что должно привести к еще большему снижению цен“, – рассказал Каасик.

„В отопительный период возобновляемая энергетика все еще нуждается в поддержке газа – так происходит сегодня, и такая ситуация сохранится завтра. В наиболее холодные дни половина всей необходимой Эстонии энергии поступает именно от газа. Если бы в январе прошлого года мы должны были бы получать все тепло только с использованием электричества, в Эстонии – да и в регионе в широком смысле слова – дома оставались бы холодными и темными“, – добавил Каасик.

В прошлом отопительном сезоне потребление газа в Эстонии увеличилось по сравнению с предыдущим периодом почти на 40%, а в Финляндии и Балтийском регионе – вполовину. Повышение использования газа было обусловлено более холодной, чем обычно, зимой, многократным снижением цен на газ и налаженным маршрутом поставок с Запада. С октября прошлого года по февраль потребление газа в Эстонии достигло 2,45 ТВт-ч, а больше всего газа было использовано в январе (0,73 ТВт-ч). В Финляндии и Балтийском регионе потребление газа за этот же период выросло в общей сложности до 26 ТВт-ч, в январе достигнув 7,1 ТВт-ч.