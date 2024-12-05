Eesti Gaas меняет имя

„Наше предприятие давно уже не только „Eesti“, и не исключительно „gaas“. Мы стали международной энергетической компанией с широким портфелем продуктов. Фигурально выражаясь, сейчас мы действуем на территории от полярного круга до границ Германии, а основная часть наших доходов образуется за рубежом, где находится и большая часть наших активов. Наряду с продажей энергии мы производим солнечную энергию и биогаз, а также управляем инфраструктурой распределительной сети“, - отметил возглавляющий компанию Маргус Каазик.

„Смена названия приведет внешнюю форму в соответствие с содержанием. Новое наименование включает все наше расширившееся ценностное предложение: электричество, энергию, биогаз и LNG – чистый натуральный природный газ западного происхождения, которым мы обеспечиваем весь здешний регион и при помощи которого стали лидером рынка“, - сказал Каазик.

„Мы предполагаем, что новое наименование вступит в силу на следующей неделе, когда появится соответствующая запись в Коммерческом регистре. Изменение наименования не повлечет за собой никаких обязательств и неудобств для клиентов. Все договоры продолжат действовать на прежних условиях“, - добавил Маргус Каазик.

Elenger – крупнейшая энергетическая компания с частным капиталом в Финляндии и Балтийском регионе. Международный концерн действует на шести рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Германии – и обслуживает в общей сложности более 400 000 клиентов. Деятельность Elenger охватывает весь спектр услуг – продажу и торговлю энергией, энергетическую инфраструктуру и производство энергии.

В прошлом году оборот Elenger достиг миллиарда евро, а кроме того, компания заняла третье место по объему оборота и удостоилась звания успешнейшего предприятия Эстонии по версии Äripäev. В этом году на конкурсе Эстонской торгово-промышленной палаты компании было присуждено звание наиболее конкурентоспособного предприятия в сфере промышленности и энергетики.